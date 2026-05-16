Изображение от freepik
Происшествия

В Рязани женщина с судимостью украла телефон у прохожей для покупки алкоголя

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани оперативники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в ограблении 50-летней жительницы города. Инцидент произошёл в ночное время на улице Энгельса в посёлке Приокский, когда пострадавшая шла домой. Неизвестная подбежала к ней, вырвала из рук дорогой мобильный телефон и скрылась.

Потерпевшая смогла описать приметы нападавшей, что позволило полицейским быстро установить личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя рязанка, ранее судимая за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Несмотря на то, что женщина проживала неподалёку, дома её не оказалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что она находится в квартире знакомых, где и была задержана.

По предварительным данным, подозреваемая испытывала похмелье после недавнего застолья и, не имея денег на алкоголь, решила ограбить припозднившуюся прохожую. Похищенный телефон она продала по заниженной цене и на вырученные деньги купила спиртное.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», что предусматривает до 7 лет лишения свободы. В настоящее время женщина заключена под стражу.

Предыдущая статья
Жителей Рязани просят не прикасаться к обломкам БПЛА из-за риска взрыва и отравления
Следующая статья
Семьи погибших после атаки БПЛА в Рязани получат по 1,5 миллиона рублей

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Все события Рязани и области

Семьи погибших после атаки БПЛА в Рязани получат по 1,5 миллиона рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял решение о материальной поддержке семей, пострадавших в результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов.
Общество

Жителей Рязани просят не прикасаться к обломкам БПЛА из-за риска взрыва и отравления

В Рязанской области после массовой атаки беспилотников ведутся работы по уборке обломков дронов. Власти настоятельно рекомендуют жителям быть предельно внимательными и предупредить детей о возможной опасности.
Общество

В Рязани отменили массовые мероприятия ради безопасности горожан

В Рязанской области отменяются или переносятся массовые мероприятия, запланированные на эти выходные, 16 и 17 мая.
Происшествия

Утром 16 мая в Рязанской области вновь сбиты БПЛА

16 мая утром в Рязанской области были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Точное число сбитых беспилотников в регионах не называется.
Медицина

Косметологические процедуры спровоцировали смертельную болезнь сердца у рязанки

Врачи Рязанского кардиологического диспансера спасли 40-летнюю женщину, у которой развилось редкое и крайне тяжёлое заболевание сердца — панкардит. Это состояние характеризуется воспалением всех трёх оболочек сердца: эндокарда, миокарда и перикарда.
Происшествия

В ночь на 16 мая над Рязанской областью сбили два БПЛА

В ночь с 15 на 16 мая в Рязанской области, как и в ряде других регионов России, были успешно перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Происшествия

В Рязанской области сбитые БПЛА повредили дома и предприятие, есть пострадавшие

В Рязанской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. По сообщению губернатора региона Павла Малкова, в настоящее время работает система противовоздушной обороны.
Происшествия

Суд заочно приговорил к 30 годам тюрьмы гражданина Украины за теракты в Рязанской области

Суд признал гражданина Украины Артёма Классена* виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности на территории Рязанской области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье