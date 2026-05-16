В Рязани женщина с судимостью украла телефон у прохожей для покупки алкоголя

В Рязани оперативники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в ограблении 50-летней жительницы города. Инцидент произошёл в ночное время на улице Энгельса в посёлке Приокский, когда пострадавшая шла домой. Неизвестная подбежала к ней, вырвала из рук дорогой мобильный телефон и скрылась.

Потерпевшая смогла описать приметы нападавшей, что позволило полицейским быстро установить личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя рязанка, ранее судимая за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Несмотря на то, что женщина проживала неподалёку, дома её не оказалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что она находится в квартире знакомых, где и была задержана.

По предварительным данным, подозреваемая испытывала похмелье после недавнего застолья и, не имея денег на алкоголь, решила ограбить припозднившуюся прохожую. Похищенный телефон она продала по заниженной цене и на вырученные деньги купила спиртное.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», что предусматривает до 7 лет лишения свободы. В настоящее время женщина заключена под стражу.