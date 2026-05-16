Утром 16 мая в Рязанской области вновь сбиты БПЛА

16 мая утром в Рязанской области были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Точное число сбитых беспилотников в регионах не называется.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 БПЛА над территориями нескольких регионов, включая Рязанскую область. Атаке подверглись территории Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, с 20:00 15 мая до 7:00 16 мая в Рязанской области были сбиты два украинских беспилотника.

В 1:55 16 мая в Рязанской обасти ночи была объявлена угроза атаки БПЛА, и она сохраняется до настоящего момента.

Напомним, в ночь на 15 мая Рязанская область подверглась атаке 99 дронов, в результате которой погибли четыре человека, среди которых был ребёнок. В больницы города были госпитализированы семь пострадавших, а остальным раненым была оказана помощь на месте.