В Рязани начали делать операции по замене суставов с помощью робота

В ортопедическом отделении Областной клинической больницы впервые провели операции по замене коленного и тазобедренного суставов с использованием роботизированного ассистента. По словам врачей, это новый этап в развитии эндопротезирования, который позволяет свести к минимуму риск ошибок.

Робот в режиме реального времени анализирует анатомические особенности пациента и помогает хирургу установить искусственный сустав с максимальной точностью. Для этого перед операцией пациенту делают компьютерную томографию, а полученные данные загружают в систему. Робот учитывает возраст, пол и состояние мягких тканей, просчитывает каждое движение и может корректировать ход операции.

Как рассказал заведующий отделением ортопедии Юрий Муранчик, робот обеспечивает погрешность не более 1 градуса и 1 миллиметра при установке эндопротеза. Это гарантирует идеальное выравнивание сустава, быструю реабилитацию и комфортную жизнь пациента.

Главный врач ОКБ Надежда Кирюхина отметила, что внедрение таких технологий делает передовую медицинскую помощь доступнее для жителей региона, а врачи получают уникальный опыт, который повысит качество лечения в будущем.