Над Рязанской областью 16 мая сбито 4 беспилотника

16 мая в Рязанской области продолжились атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили нападение, уничтожив несколько дронов.

По данным Министерства обороны РФ, атаки на регион шли волнами. В период с 15:00 до 20:00 по московскому времени над территориями нескольких областей, включая Рязанскую, было сбито 89 украинских БПЛА самолётного типа.

Атаки на Рязанскую область начались ещё в ночь на 16 мая. По официальной информации, с 20:00 15 мая до 7:00 16 мая в регионе были уничтожены два украинских дрона. Также были отражены атаки в период с 7:00 до 9:00 и с 9:00 до 15:00, однако точное количество сбитых аппаратов в эти часы не уточнялось.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что в общей сложности сегодня средствами ПВО над территорией региона сбиты четыре БПЛА. Он заверил, что пострадавших и повреждений нет.

В 1:55 ночи 16 мая в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, и этот режим сохраняется до настоящего момента .