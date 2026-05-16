Изображение от mamewmy на Freepik
Общество

В Рязани после атаки БПЛА начали оценку ущерба и замену выбитых окон

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани продолжается работа по ликвидации последствий атаки беспилотников. Сотрудники городской администрации организовали дежурство у каждого дома, пострадавшего в результате происшествия. Как сообщил глава администрации Борис Ясинский, специалисты находятся на местах, чтобы помогать людям, отвечать на вопросы и предоставлять всю необходимую информацию. Полезные сведения также оперативно распространяются через домовые чаты.

В настоящее время работает межведомственная комиссия, которая занимается оценкой нанесённого ущерба. В квартирах, где были повреждены стёкла, специалисты проводят замеры для последующей замены окон.

Для жителей, которым требуется временное размещение, организованы ПВР. Напоминаем, что для пострадавших и их семей продолжают работать телефоны горячей линии: 8‑930‑882‑41‑00, (4912) 51‑40‑85. Единый социальный телефон: (4912) 513‑600.

На круглосуточной связи остаются оперативные дежурные по номерам: (4912) 25‑00‑51, 25‑00‑53.

Кроме того, организован сбор средств для оказания помощи пострадавшим. Сделать пожертвование можно в Фонде социального развития Рязанской области по ссылке: fundryazan.ru/donations.

Предыдущая статья
Юрист Моисеев объяснил, можно ли есть товары в магазине до оплаты

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Происшествия

В Рязани на улице Быстрецкой сбили 10-летнюю девочку на самокате — соцсети

По предварительной информации, на улице Быстрецкой автомобиль совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая ехала на самокате.
Происшествия

Мать избитого в Скопине подростка пожаловалась в СК на бездействие полиции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Олегу Васильеву подготовить доклад по делу об избиении подростка в городе Скопин.
Происшествия

В центре Рязани легковушка влетела в мотоцикл

В центре Рязани, на пересечении улиц Соборной и Ленина, произошла авария. По словам очевидцев, женщина за рулём автомобиля на скорости столкнулась с мотоциклистом.
Погода

В Рязани 17 мая жара до +28°С будет сопровождаться грозами и сильным ветром

В Рязани в воскресенье, 17 мая, будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а вот днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Новости России

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Количество пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправочной станции в Пятигорске увеличилось до шести человек.
Новости России

В Люберцах неизвестный открыл огонь из окна по подросткам, есть раненый

Компания подростков спокойно сидела на скамейке во дворе жилого комплекса, они не шумели и были заняты своими телефонами. Когда один из парней встал, раздался выстрел. Пуля попала ему в спину.
Общество

Под Рязанью 19 мая на сутки остановят подачу газа

19 мая с 10:00 до 20 мая 17:00 в селе Подвязье Рязанского округа будет временно прекращена подача газа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе.
Происшествия

Над Рязанской областью днём 16 мая сбиты БПЛА

16 мая в Рязанской области продолжились атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства ПВО отразили нападение в несколько волн.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье