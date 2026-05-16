В Рязани после атаки БПЛА начали оценку ущерба и замену выбитых окон

В Рязани продолжается работа по ликвидации последствий атаки беспилотников. Сотрудники городской администрации организовали дежурство у каждого дома, пострадавшего в результате происшествия. Как сообщил глава администрации Борис Ясинский, специалисты находятся на местах, чтобы помогать людям, отвечать на вопросы и предоставлять всю необходимую информацию. Полезные сведения также оперативно распространяются через домовые чаты.

В настоящее время работает межведомственная комиссия, которая занимается оценкой нанесённого ущерба. В квартирах, где были повреждены стёкла, специалисты проводят замеры для последующей замены окон.

Для жителей, которым требуется временное размещение, организованы ПВР. Напоминаем, что для пострадавших и их семей продолжают работать телефоны горячей линии: 8‑930‑882‑41‑00, (4912) 51‑40‑85. Единый социальный телефон: (4912) 513‑600.

На круглосуточной связи остаются оперативные дежурные по номерам: (4912) 25‑00‑51, 25‑00‑53.

Кроме того, организован сбор средств для оказания помощи пострадавшим. Сделать пожертвование можно в Фонде социального развития Рязанской области по ссылке: fundryazan.ru/donations.