Мать избитого в Скопине подростка пожаловалась в СК на бездействие полиции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Олегу Васильеву подготовить доклад по делу об избиении подростка в городе Скопин.

Поводом для вмешательства ведомства стала публикация в СМИ, в которой мать пострадавшего подростка рассказала о бездействии полиции. По её словам, инцидент произошёл в новогоднюю ночь, когда группа лиц жестоко избила её сына. Женщина утверждает, что сотрудники органов внутренних дел не принимают должных мер для привлечения виновных к ответственности, несмотря на то, что её сыну потребовалось длительное и серьёзное лечение.

В официальном ответе отмечается, что следственные органы СК по Рязанской области уже отреагировали на ситуацию. По их инициативе был поднят вопрос о передаче уголовного дела из производства МВД в Следственный комитет для обеспечения более объективного и всестороннего расследования.

Поручение главы СК России требует от регионального руководства предоставить исчерпывающую информацию как о доводах, изложенных в обращении матери, так и о конкретном решении, принятом по вопросу о передаче дела.