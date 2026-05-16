Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
Происшествия

Водитель грузовика и пассажир иномарки погибли в массовом ДТП в Шацком районе

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

15 мая, около 22:10, на 338-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщили в госавтоинспекции по Рязанской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель из Смоленской области, управляя грузовым автомобилем DAF, допустил столкновение с кроссовером Hyundai Santa Fe, за рулём которого находился 37-летний житель Пензенской области.

В результате удара оба автомобиля выехали на встречную полосу и столкнулись с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 30-летний гражданин Республики Беларусь.

К сожалению, водитель грузовика DAF и пассажир Hyundai Santa Fe скончались на месте от полученных травм. Водитель «Хендай» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Предыдущая статья
В Рязани временно закрыта остановка Сбербанка
Следующая статья
В Рязани врачи вернули слух годовалому ребенку, удалив аденоиды

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Погода

В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С.
Общество

На улице Павлова в Рязани уберут под землю более 3 км проводов

В Рязани продолжается масштабное благоустройство улицы Павлова в рамках проекта «Чистое небо». Как сообщил подрядчик, в ходе работ планируется демонтировать и убрать в подземные каналы более трёх километров воздушных линий электропередач и других коммуникаций.
Общество

В школьное меню в Рязани включили индейку по-строгановски и оладьи с бананом

В школе № 63 города Рязани прошла традиционная дегустация блюд, которые планируется включить в рацион учеников. Организатором выступил производитель питания — АО «Детское питание».
Новости мира

В Бангкоке грузовой поезд протаранил автобус, 8 человек погибли

В столице Таиланда произошла крупная железнодорожная авария с участием грузового состава и пассажирского автобуса. По информации местных СМИ, трагедия разыгралась после того, как автобус застрял на железнодорожных путях.
Новости России

В Пятигорске на АЗС произошёл взрыв при разгрузке газовоза, два человека пострадали

На автозаправочной станции по улице Ермолова в Пятигорске в четверг произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в ходе разгрузки газовоза.
Общество

Госстройнадзор проконтролировал строительство ЖК «Тринити» в Рязани

В Рязани продолжается возведение жилого комплекса «Тринити» на улице Новаторов. На объект с инспекцией выехали специалисты Госстройнадзора по Рязанской области, чтобы проконтролировать соблюдение сроков и качество строительства.
Общество

Бывший владелец квартиры в Рязани выплатит 800 тысяч рублей за залив соседей

Рязанский областной суд оставил в силе решение о взыскании крупной суммы с бывшего собственника квартиры, из-за которой произошло затопление соседей. История началась в июне 2023 года, когда из-за разрыва гибкой подводки холодного водоснабжения в квартире этажом выше пострадало жильё истца.
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Касимовском округе

В Касимовском округе 16 мая, около 00:05, на 135-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье