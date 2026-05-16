Водитель грузовика и пассажир иномарки погибли в массовом ДТП в Шацком районе

15 мая, около 22:10, на 338-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщили в госавтоинспекции по Рязанской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель из Смоленской области, управляя грузовым автомобилем DAF, допустил столкновение с кроссовером Hyundai Santa Fe, за рулём которого находился 37-летний житель Пензенской области.

В результате удара оба автомобиля выехали на встречную полосу и столкнулись с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 30-летний гражданин Республики Беларусь.

К сожалению, водитель грузовика DAF и пассажир Hyundai Santa Fe скончались на месте от полученных травм. Водитель «Хендай» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.