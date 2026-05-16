Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Касимовском округе

В Касимовском округе 16 мая, около 00:05, на 135-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ», допустил столкновение с легковым автомобилем «Рено Логан», за рулём которого находился 19-летний житель Москвы.

В результате удара водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия от полученных травм. Травмы также получили водитель «Рено Логан» 19 лет, его 18-летняя пассажирка, пассажир автомобиля «ВАЗ» в возрасте 31 года.

Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.