Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

В Рязани врачи вернули слух годовалому ребенку, удалив аденоиды

Анастасия Мериакри
В Рязанской городской клинической больнице №11 на базе детского ЛОР-отделения провели уникальную операцию для ребёнка раннего возраста — эндоскопическую шейверную аденотомию. Пациенту был всего 1 год и 1 месяц.

Малыша с самого рождения беспокоил сильный храп, а с шести месяцев появилась постоянная заложенность носа. После тщательного осмотра и эндоскопического обследования врачи диагностировали гипертрофию аденоидов 3-й степени. Консервативное лечение не приносило результата, а на очередном приёме было выявлено опасное осложнение — двусторонний экссудативный средний отит, из-за которого ребёнок начал терять слух. Кроме того, из-за затруднённого носового дыхания малыш перестал набирать вес.

В связи с тяжестью состояния и неэффективностью терапии было принято решение о хирургическом вмешательстве, несмотря на крайне юный возраст пациента. Для проведения операции потребовались специальные инструменты малого размера и современное анестезиологическое оборудование, которым в полной мере оснащён оперблок ГКБ №11.

Применение видеоэндоскопической аппаратуры позволило врачам действовать максимально точно и малотравматично. Операция прошла успешно. В настоящее время ребёнок выписан домой и находится под динамическим наблюдением специалистов. Восстановление проходит без осложнений: носовое дыхание полностью восстановлено, храп прекратился, малыш начал хорошо набирать вес и успешно развиваться.

Операцию провёл заведующий детским оториноларингологическим отделением Никита Кирсанов, анестезиологическое пособие обеспечил Андрей Матвеев.

