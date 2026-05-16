Число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Количество пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправочной станции в Пятигорске увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере Макс.

«Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь.», — уточнил глава региона. Ранее сообщалось о двух пострадавших, один из которых находился в тяжёлом состоянии.

Напомним, инцидент произошёл днём 16 мая на АЗС по улице Ермолова во время разгрузки газовоза. По предварительным данным, причиной детонации и последующего возгорания стало нарушение требований техники безопасности при проведении работ.

По данным канала «База», все пострадавшие доставлены в Пятигорскую городскую больницу. Среди госпитализированных: мужчина с ожогами четвёртой степени, пострадавший средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами лица, третий пациент с лёгкими резаными ранами ног. Ещё трое граждан получают необходимую медицинскую помощь, их состояние уточняется.

В настоящее время возгорание локализовано, проводятся мероприятия по полной ликвидации огня и охлаждению конструкций. На прилегающих территориях организовано патрулирование для обеспечения общественной безопасности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося, опрашивает свидетелей, изымает документацию АЗС. Предварительная версия — нарушение регламента проведения работ с огнеопасными материалами — остаётся приоритетной.