Число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Количество пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправочной станции в Пятигорске увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере Макс.
Напомним, инцидент произошёл днём 16 мая на АЗС по улице Ермолова во время разгрузки газовоза. По предварительным данным, причиной детонации и последующего возгорания стало нарушение требований техники безопасности при проведении работ.
По данным канала «База», все пострадавшие доставлены в Пятигорскую городскую больницу. Среди госпитализированных: мужчина с ожогами четвёртой степени, пострадавший средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами лица, третий пациент с лёгкими резаными ранами ног. Ещё трое граждан получают необходимую медицинскую помощь, их состояние уточняется.
В настоящее время возгорание локализовано, проводятся мероприятия по полной ликвидации огня и охлаждению конструкций. На прилегающих территориях организовано патрулирование для обеспечения общественной безопасности.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося, опрашивает свидетелей, изымает документацию АЗС. Предварительная версия — нарушение регламента проведения работ с огнеопасными материалами — остаётся приоритетной.