Фото: Изображение от stockking на Freepik
Новости России

В России появился новый вид развода мужчин на деньги на свиданиях

Никита Рязанцев
Новый вид развода мужчин на свиданиях связан с посещением магазинов цветов и покупкой дорогих букетов, пишет Mash.

Предприимчивые девушки действуют так: знакомятся с парнями онлайн и соглашаются встретиться вживую. Во время общения с глазу на глаз они как бы случайно заводят мужчин в нужный магазин.

«Там кавалер покупает букет — иногда на десятки тысяч рублей. Дальше: короткая прогулка минут на 15, внезапные срочные дела — и дама исчезает», — говорится в публикации.

Затем она возвращает цветы обратно в магазин, а сама отправляется на следующее свидание. Некоторым удается провести до пяти таких встреч за вечер.

Люди, занимающиеся разоблачением таких схем, утверждают, что эти же команды ранее использовали обман в кафе и ресторанах. Девушки специально заказывали дорогие блюда, а заведения делились с ними прибылью. В феврале одну такую группу накрыли в Люберцах, фигурантов отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.

