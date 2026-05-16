С Исинбаевой принудительно взыскивают долги по кредитам в России

Приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с Елены Исинбаевой, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда Волгограда.

Выяснилось, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом вовремя не провела платеж.

«В отношении Исинбаевой было открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7187 рублей», — говорится в публикации.

Исинбаевой 43 года, она завоевала золото на Олимпийских играх в 2004-м и 2008 году.

Согласно открытым данным, она уехала из России после начала СВО и живет на острове Тенерифе.