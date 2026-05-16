Image by ededchechine on Freepik
Новости России

С Исинбаевой принудительно взыскивают долги по кредитам в России

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с Елены Исинбаевой, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда Волгограда.

Выяснилось, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом вовремя не провела платеж.

«В отношении Исинбаевой было открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7187 рублей», — говорится в публикации.

Исинбаевой 43 года, она завоевала золото на Олимпийских играх в 2004-м и 2008 году.

Согласно открытым данным, она уехала из России после начала СВО и живет на острове Тенерифе.

Предыдущая статья
Россиянку положили в психбольницу в Таиланде из-за несчастной любви к тайцу
Следующая статья
В Екатеринбурге женщина вступилась за мигранта после избиения ее сына

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Новости России

В Екатеринбурге женщина вступилась за мигранта после избиения ее сына

Жительница Екатеринбурга вступилась за 19-летнего уроженца Казахстана Алима Маматова,...
Новости России

Россиянку положили в психбольницу в Таиланде из-за несчастной любви к тайцу

Девушку из России доставили в психиатрическую больницу в Таиланде...
Новости России

Волонтер раскрыла детали новой операции по поиску Усольцевых

Специалисты, вышедшие к месту пропажи семьи Усольцевых, будут изучать...
Новости России

Журналист рассказал, как Молчанов спас его сюжет про детский дом

Журналист Александр Гурнов вспомнил в беседе с Voice, как...
Новости России

Украинцы рассказали, как тайно праздновали День Победы в Киеве

Жители Киева тайно отмечали День Победа, несмотря на фактический...
Новости России

Друг Молчанова рассказал, почему он не приехал на похороны дочери

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

Семья убитого мальчика из Петербурга не поверила в исповедь обвиняемого

Родственники девятилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняют петербуржца Петра...
Новости России

Сафронов раскрыл правду о наследстве журналиста Молчанова

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье