В Рязанской области открыт сбор средств для пострадавших при атаке БПЛА

В Рязанской области организован сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 15 мая. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что уже сделал личный взнос, и призвал всех неравнодушных присоединиться к акции. Все собранные деньги будут направлены на поддержку нуждающихся. Любой желающий может помочь, перейдя по ссылке.

Глава региона также подробно рассказал о мерах государственной поддержки. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим, в зависимости от тяжести полученных травм, выплатят от 300 до 600 тысяч рублей. Кроме того, всем, чьё имущество было повреждено или утрачено, полагается компенсация в размере 150 тысяч рублей.

Для оформления выплат необходимо обратиться по телефонам горячей линии: