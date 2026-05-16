В Бангкоке грузовой поезд протаранил автобус, 8 человек погибли

В столице Таиланда произошла крупная железнодорожная авария с участием грузового состава и пассажирского автобуса. По информации местных СМИ, трагедия разыгралась после того, как автобус застрял на железнодорожных путях.

Грузовой поезд, двигавшийся на полном ходу, врезался в автобус. От мощного удара многотонную машину отбросило на соседние автомобили, которые находились в непосредственной близости от переезда.

В результате столкновения произошло возгорание. По предварительным данным, пожар унёс жизни восьми человек. Ещё около 20 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы.