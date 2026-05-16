Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Бывший владелец квартиры в Рязани выплатит 800 тысяч рублей за залив соседей

Анастасия Мериакри
Рязанский областной суд оставил в силе решение о взыскании крупной суммы с бывшего собственника квартиры, из-за которой произошло затопление соседей. История началась в июне 2023 года, когда из-за разрыва гибкой подводки холодного водоснабжения в квартире этажом выше пострадало жильё истца.

Управляющая компания составила акт, согласно которому повреждение произошло после вводного крана на кухне. Это означало, что ответственность за состояние сантехники несёт владелец квартиры.

Сложность дела заключалась в том, что за несколько дней до инцидента квартира была продана. Однако новый собственник ещё не подписал акт приёма-передачи и не вступил в полноценное владение жильём.

Суд первой инстанции встал на сторону пострадавшего соседа. Логика была следующей: новый владелец ещё не имел возможности контролировать состояние труб и сантехники, а значит, отвечать за аварию должен прежний собственник.

В итоге суд взыскал с бывшего владельца почти 800 тысяч рублей — именно столько, по оценке специалиста, стоил ремонт затопленной квартиры. Рязанский областной суд подтвердил это решение, отклонив апелляционную жалобу. Теперь оно вступило в законную силу.

