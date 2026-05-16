Минцифры объяснило, почему во время массовой атаки БПЛА в Рязани не включали сирены

После массированной атаки беспилотников в ночь на 15 мая в социальных сетях рязанцы активно обсуждали отсутствие оповещения сиренами. Многие задались вопросом, почему городские сирены молчали во время чрезвычайной ситуации.

В региональном Министерстве цифрового развития пояснили, что для угрозы атаки БПЛА предусмотрен другой протокол оповещения. В таких случаях власти используют современные цифровые каналы: push-уведомления, СМС-рассылку и официальные сообщения. Сирены же, по словам представителей ведомства, предназначены для других типов угроз — ракетной опасности или крупных техногенных катастроф, когда требуется немедленное массовое укрытие населения.

Однако такой ответ не устроил многих жителей. В комментариях к официальным сообщениям люди выражали недовольство:

«Ваши СМС приходят с опозданием, интернет глушат. Ракет ждём?»



«Массовая атака сотней БПЛА не подходит под немедленное оповещение?»

В Минцифры уточнили, что локальные сирены всё же применялись, но только в районах непосредственной работы оперативных служб и спецслужб.