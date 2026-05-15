Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых 

Алексей Самохин
С сегодняшнего дня спасатели вновь начали поиски пропавшей семьи Усольцевых. 

«15 и 16 мая краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района», — говорится в сообщении КГКУ «Спасатель».

Пока поиски сложно назвать масштабными — в них принимают участие 4 человека и 4 единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.

История с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых и загадочных за последние месяцы. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года. С тех пор их искали и добровольцы, и специалисты, подключали технику, но никаких следов семьи так и не нашли. В апреле 2026 года поиски снова оживились — и параллельно в сети стало появляться всё больше странных криминальных версий.

