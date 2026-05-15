В Ульяновске к поискам двух пропавших на Волге подростков привлекли московских спасателей

Поисковая операция на Волге в Ульяновске перешла в расширенную фазу: для обнаружения двух семиклассников, пропавших более месяца назад, задействован Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России. Московские специалисты прибыли в регион со специальным оборудованием для усиления местной группировки сил. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

Подростки перестали выходить на связь в ночь на 23 марта 2026 года. Последний раз их местоположение было зафиксировано в акватории Волги в районе двух мостов Ульяновска. С тех пор поиски не прекращались, однако к настоящему моменту результатов не принесли.

Прибывшие из столицы спасатели будут работать в тесном взаимодействии с коллегами из Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщается, что в распоряжении сводной группы имеется техника, позволяющая проводить сложные работы в условиях речного ландшафта и низких температур воды.

В масштабных мероприятиях на территории Ульяновской области также принимают участие сотрудники регионального Центра ГИМС МЧС России и специалисты Службы гражданской защиты и пожарной безопасности.

К работе привлечены не только спасательные подразделения, но и следователи Следственного комитета для выяснения всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетних.

