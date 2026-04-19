Фото: КГКУ "Спасатель"
Стало известно, почему спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в апреле

Алексей Самохин
История с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых и загадочных за последние месяцы. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года. С тех пор их искали и добровольцы, и специалисты, подключали технику, но никаких следов семьи так и не нашли. В апреле 2026 года поиски снова оживились — и параллельно в сети стало появляться всё больше странных криминальных версий, пишет aif.ru

Зачем выезжали спасатели

17 и 18 апреля спасатели выезжали в Кутурчинское Белогорье — туда, где семья ушла в тот самый поход к горе Буратинка. Представитель краевого управления Следственного комитета Юлия Арбузова рассказала aif.ru, с чем связан этот выезд и стоит ли ждать каких-то громких новостей.

«Это обычный плановый выезд, новых зацепок не появилось. Спасатели, криминалисты, следователи и представители “Лиза Алерт” поехали на конкретный участок, чтобы с помощью беспилотников сделать облёт. Смысл выезда — проверить технику и понять, насколько она помогает осматривать территорию», — объяснила Арбузова.

В работе участвуют до 10 человек. Волонтёров сейчас не подключают. В КГКУ «Спасатель» уточнили, что с 17 по 19 апреля краевые спасатели работают по запросу следствия. У них четыре единицы техники, в том числе снегоходы «Буран» и машины УАЗ.

«В минувшую субботу краевые спасатели вновь проводили поиски трех человек, предположительно пропавших в районе деревни Кутурчин, — говорится в сообщении спасателей. 

На снегоходах спасатели прошли 58 километров по горно-таёжной местности, потом ещё 5 километров прошли пешком.

Но, как и раньше, пока никого найти не удалось».

Когда начнётся большой поиск

Если этот выезд скорее про технику, то серьёзные масштабные поиски ещё впереди. Следователи готовят большую операцию, но всё упирается в погоду.

«Масштабные поиски начнутся не раньше 1 мая. Всё зависит от погодных условий», — сказала Юлия Арбузова.

Охотник из Красноярского края Сергей Белых в разговоре с aif.ru предположил, что старт может быть ещё позже. По его словам, снега в этом году много, и прогнозы не радуют.

«Мне кажется, снег раньше середины мая не сойдёт — его в этом году реально много. Да и май обещают холодным», — отметил Белых.

Получается, полноценные поиски, скорее всего, сдвинутся на вторую половину мая. Сейчас горно-лесные районы почти не пройти из‑за снега, поэтому наземным группам там делать особо нечего.

Где искать пропавших: совет охотника

Когда снег всё-таки сойдёт, у поисковиков будет понятный ориентир. Сергей Белых, который хорошо знает эти места, считает, что Усольцевых стоит искать не на открытых участках, а там, куда редко кто добирается — в низинах и трудных местах.

«Если они из‑за непогоды искали, где переночевать, то логичнее было бы прятаться в низинах, между гор, в логах. Там снег держится дольше — в зависимости от высоты гор, может позже на неделю или даже на две. И искать, по-хорошему, нужно именно там», — сказал Белых.

Версию с нападением зверей он не поддерживает: по его мнению, хищник вряд ли полезет на группу из двух взрослых. Если же семья погибла, то, как он предполагает, тела с большой вероятностью могут быть в густом лесу, в ложбинах.

Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Криминалист раскритиковал жуткую теорию о рабстве

Пока спасатели пробуют дроны, в инфополе всплыла пугающая версия: будто семью могли похитить и продать в рабство в одну из азиатских стран, чаще всего называют Мьянму. В публикациях встречаются оценки, что там якобы находятся десятки и даже больше ста тысяч жертв работорговцев. Говорят и про целые «города», где людей используют как рабочую силу, в том числе выходцев из стран СНГ.

Но криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru назвал эту версию, по сути, неправдоподобной — и по логике, и по географии.

Ирина Усольцева, фото: t.me/usoltseva_psy

«Я бы здесь не рассматривал похищение: в Красноярском крае это практически нереально. Регион находится в центральной и восточной Сибири. Утащить семью так, чтобы никто не поднял шум, а потом незаметно довезти до границы — это крайне сложно. Расстояния слишком большие», — сказал Игнатов.

Ещё он обратил внимание на то, кого обычно выбирают торговцы людьми. Им, как правило, нужны молодые и физически крепкие люди, которых можно долго эксплуатировать.

«Зачем они им в рабстве и кому? Обычно забирают молодых и здоровых — тех, кто сможет пахать целый день. А тут Усольцев уже в возрасте, жена — тоже не тот “ресурс”, маленький ребёнок тем более только помеха. Для тяжёлого труда они не подходят, поэтому версия, на мой взгляд, не выдерживает критики», — резюмировал Игнатов.

Официальная версия СК

Несмотря на обсуждения в СМИ и соцсетях, для следствия версия про рабство не главная. В Следственном комитете по‑прежнему держатся изначального предположения, которое озвучили вскоре после исчезновения семьи 28 сентября.

«Основная версия та же — несчастный случай. Другие версии мы тоже озвучивали, в том числе рассматриваем и криминальную», — подчеркнула Юлия Арбузова.

На фоне того, какая была погода в тот день, эта версия выглядит довольно жизненно. Местные жители рассказывали, что 28 сентября погода резко испортилась. Семья, которая вроде бы шла на лёгкую прогулку к горе Буратинка, могла просто попасть под внезапный ураган или сбиться с пути.

Сергей Белых тоже склоняется к тому, что это могла быть обычная трагедия, но уточняет: «Тайга — место такое, где может случиться всё что угодно. Кто-то мог травмироваться, а остальные, пока пытались вывести или вынести человека, например со сломанной или вывихнутой ногой, потеряли силы, скорость и ориентиры».

Уже больше полугода история семьи Усольцевых остаётся без развязки. Понять, что именно произошло у горы Буратинка, возможно, получится только после схода снега и новой вылазки следователей в мае 2026 года.

