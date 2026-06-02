Фото: Минобороны РФ
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.

Как отметил Коц, в атаке участвовали крылатые ракеты «Калибр», запущенные с кораблей в Каспийском море, ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также комплексы «Искандер», «Циркон» и ударные беспилотники.

В Запорожье, по информации главы областной администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее двадцати ударов различными видами вооружения. После атак над частью города наблюдали зелёное свечение, которое, как утверждает военкор, могло возникнуть при горении цветных металлов. В этом районе расположены промышленные предприятия, включая завод «Мотор Сич», металлургический комбинат «Запорожсталь» и крупный железнодорожный узел.

Особое внимание Коц уделил Киеву. Там удары пришлись по районам, где находятся предприятия оборонного комплекса. В частности, на улице Дегтярёвской расположен завод «Маяк», входящий в структуру «Укроборонпрома». В Печерском районе находится завод «Арсенал», который выпускает оптико-электронные системы и оборудование для военной техники.

Отдельно военкор остановился на событиях в Подольском районе столицы. Официально украинские спасатели сообщили о пожаре на складе и возгорании здания учебного заведения. Однако Коц обратил внимание на опубликованные в сети видеозаписи, где слышны многочисленные вторичные детонации. Он считает, что это может свидетельствовать о наличии на объекте боеприпасов или другой военной продукции.

В Харькове, согласно данным мэра Игоря Терехова, ночью зафиксировали удары по Основянскому, Слободскому и Киевскому районам. Сообщалось о применении 15 беспилотников и двух баллистических ракет. Одной из целей стала промышленная зона Основянского района. Кроме того, российские источники сообщают об ударе по предприятию в Дергачах, которое могло использоваться для сборки беспилотников.

В Днепропетровской области под удары попали объекты в Кривом Роге, Никополе, Каменском и районе Васильковки. Среди вероятных целей Коц назвал промышленные площадки, железнодорожную инфраструктуру и нефтехранилища.

В Сумской области атаки затронули Шостку и Ахтырку. Военкор утверждает, что в этих населённых пунктах находятся объекты, связанные с хранением вооружений и ремонтом военной техники.

Также, по его данным, удары наносились по объектам в Одессе, Ровно, Полтаве, Чернигове и Николаеве. Коц считает, что часть целей была связана с транспортировкой военных грузов и логистикой украинских вооружённых сил.

«А так весело было смеяться надо очередями на заправки в Крыму. Так увлекательно смотреть на летящий над трассой «Новороссия» «Хорнет». Так аппетитно уплетать информационный шлак про штаб «Рубикона» в Старобельске… Кушайте, не обляпайтесь!», — пишет Александр Коц. 

Предыдущая статья
В Рязани подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

Популярные материалы

Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Общество

Семья из Рязанской области выиграла миллион в лотерею и купила кроссовер

Многодетная семья Старковых из Рязанской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею и направила деньги на покупку нового автомобиля. Историю победителей рассказали в компании «Столото».
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.
Общество

35% рязанских компаний увеличили зарплаты сотрудникам — hh.ru

Каждая третья компания Рязанской области и ЦФО (35%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года, еще 55% сохранили уровень окладов на прежнем уровне, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Темы

Власть и политика

В Рязани подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

В понедельник, 1 июня, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошло заседание оргкомитета по итогам процедуры отбора кандидатов на выборы в Государственную Думу. Его провёл секретарь регионального отделения «ЕР», губернатор Павел Малков.
Происшествия

В Рязанской области горели дома, мусор и три автомобиля

За сутки рязанские пожарные ликвидировали девять возгораний. Горели жилые дома, нежилые здания, мусор и сразу три автомобиля.
Новости России

85-летний рецидивист, осуждённый за покушение на изнасилование, выходит на свободу

85-летний житель Кузбасса выходит из колонии строгого режима и сразу попадает под 8-летний административный надзор. Суд счёл пенсионера опасным рецидивистом.
Новости России

Бесплатные пляжи Турции обдирают туристов: семья тратит до 7000 рублей за день

Турецкие «бесплатные народные пляжи» в 2026 году оказались ловушкой: семья платит 5–7 тысяч рублей за несколько часов у воды. Как работает эта схема и как не попасться?
Политика

Минобороны РФ прокомментировало массированный удар по объектам на Украине

Под удар попали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаки были нанесены по объектам топливной и транспортной инфраструктуры
Политика

Дугин назвал главную цель России и объяснил, как добиться победы

Философ Александр Дугин заявил, что между Россией и Западом идет не просто геополитическое противостояние, а борьба за сам образ России и её историческое предназначение.
Новости России

Семья пожаловалась в мэрию на полтергейста Флиса в Арзамасе 

Жить рядом с невидимым соседом непросто. Хозяйка квартиры утверждает, что загадочная сила не только портит имущество, но и оставляет синяки.
Новости России

Криминалист назвал две вероятные причины гибели пары сапбордистов

Опытные спортсмены, которые много лет занимались активным отдыхом на воде, не смогли выбраться из реки. Рассказываем, что известно о гибели пары и какие версии рассматривают следователи.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье