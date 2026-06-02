Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.

Как отметил Коц, в атаке участвовали крылатые ракеты «Калибр», запущенные с кораблей в Каспийском море, ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также комплексы «Искандер», «Циркон» и ударные беспилотники.

В Запорожье, по информации главы областной администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее двадцати ударов различными видами вооружения. После атак над частью города наблюдали зелёное свечение, которое, как утверждает военкор, могло возникнуть при горении цветных металлов. В этом районе расположены промышленные предприятия, включая завод «Мотор Сич», металлургический комбинат «Запорожсталь» и крупный железнодорожный узел.

Особое внимание Коц уделил Киеву. Там удары пришлись по районам, где находятся предприятия оборонного комплекса. В частности, на улице Дегтярёвской расположен завод «Маяк», входящий в структуру «Укроборонпрома». В Печерском районе находится завод «Арсенал», который выпускает оптико-электронные системы и оборудование для военной техники.

Отдельно военкор остановился на событиях в Подольском районе столицы. Официально украинские спасатели сообщили о пожаре на складе и возгорании здания учебного заведения. Однако Коц обратил внимание на опубликованные в сети видеозаписи, где слышны многочисленные вторичные детонации. Он считает, что это может свидетельствовать о наличии на объекте боеприпасов или другой военной продукции.

В Харькове, согласно данным мэра Игоря Терехова, ночью зафиксировали удары по Основянскому, Слободскому и Киевскому районам. Сообщалось о применении 15 беспилотников и двух баллистических ракет. Одной из целей стала промышленная зона Основянского района. Кроме того, российские источники сообщают об ударе по предприятию в Дергачах, которое могло использоваться для сборки беспилотников.

В Днепропетровской области под удары попали объекты в Кривом Роге, Никополе, Каменском и районе Васильковки. Среди вероятных целей Коц назвал промышленные площадки, железнодорожную инфраструктуру и нефтехранилища.

В Сумской области атаки затронули Шостку и Ахтырку. Военкор утверждает, что в этих населённых пунктах находятся объекты, связанные с хранением вооружений и ремонтом военной техники.

Также, по его данным, удары наносились по объектам в Одессе, Ровно, Полтаве, Чернигове и Николаеве. Коц считает, что часть целей была связана с транспортировкой военных грузов и логистикой украинских вооружённых сил.