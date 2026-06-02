В Рязанской области горели дома, мусор и три автомобиля

31 мая и в ночь на 1 июня пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали девять пожаров. В их числе одно загорание сухой травы, четыре мусорных и четыре техногенных возгорания. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первый сигнал поступил 31 мая в 19:08 — горело нежилое здание в Рязани. На место выехали девять спасателей на трёх единицах техники, площадь пожара составила 16 квадратных метров.

Спустя полчаса, в 19:39, загорелся многоквартирный дом в посёлке Учебного хозяйства Сапожковского муниципального округа. Четыре человека и две машины справились с огнём на площади 15 квадратных метров.

Ещё через шесть минут, в 19:45, загорелся многоквартирный дом в Скопине. Семь пожарных на двух единицах техники потушили возгорание площадью 5 квадратных метров.

Самый масштабный эпизод случился уже 1 июня в 00:15. В селе Осово Захаровского муниципального округа загорелись сразу три автомобиля. Общая площадь пожара достигла 48 квадратных метров. С огнём боролись четыре человека, задействовали две единицы техники.