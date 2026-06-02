В Рязани скончался тренер и спортивный организатор Олег Коновалов

В Рязани скончался Олег Александрович Коновалов, начальник отдела проведения физкультурных и спортивных мероприятий ГАУ РО «ЦСП». Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

Коновалов прошёл долгий путь в спорте. Начинал тренером-преподавателем, работал инструктором-методистом в детско-юношеских спортивных школах. Затем продолжил карьеру в региональном Центре спортивной подготовки. Те, кто знал его лично, говорят об искренней преданности делу.

Его вклад ощущали и коллеги, и участники соревнований. Организаторская работа, энергия, годы труда, всё это оставило след в рязанском спортивном сообществе.

Прощание состоится 2 июня в 12:00 по адресу: ул. Стройкова, 85/4. Похороны пройдут 3 июня в городе Сасово.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выразило соболезнования семье и близким Олега Александровича.