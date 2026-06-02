В понедельник, 1 июня, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошло заседание оргкомитета по итогам процедуры отбора кандидатов на выборы в Государственную Думу. Его провёл секретарь регионального отделения «ЕР», губернатор Павел Малков.

По итогам голосования по федеральному избирательному округу в Рязанской области с заметным отрывом победил действующий депутат Государственной Думы Андрей Макаров.

По Рязанскому одномандатному округу №157 больше всего голосов набрал действующий депутат Андрей Красов. Однако с учётом нормы о повышении результата для участников СВО на 25% победителем стал Сергей Боярский.

В Скопинском одномандатном округе №158 наибольшую поддержку избирателей получила куратор социального проекта «СберПраво» Лиана Пепеляева.

По словам Павла Малкова, голосование прошло открыто и без нарушений и показало высокий уровень участия избирателей.