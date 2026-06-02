Бесплатные пляжи Турции обдирают туристов: семья тратит до 7000 рублей за день

Алексей Самохин
Турецкие власти широко рекламировали государственные пляжи Halk Plajı как социальный проект: свободный вход, доступ к морю для всех. Красивая идея. На практике она превратилась в одну из главных курортных ловушек сезона 2026 года, о чём сообщает «Турпром».

Профильные турецкие издания изучили внутреннюю экономику таких пляжей и обнаружили продуманную систему скрытых поборов. Вход действительно бесплатный. Всё остальное стоит денег.

Тарифы пляжа Кумбахче в цифрах

Редакция «Турпрома» перевела официальные расценки популярного народного пляжа Кумбахче в Бодруме в рубли по текущему курсу (1 турецкая лира — около 2,82 рубля).

Обычный пластиковый шезлонг обойдётся в 400 лир, то есть 1 130 рублей в день. Паре уже придётся потратить больше двух тысяч — только чтобы не сидеть на полотенце. VIP-кабана или семейная ложа стоят 2 000 лир в сутки. Это 5 640 рублей за один день на «бесплатном» пляже.

До воды ещё надо доехать. Парковка берёт 120 лир (340 рублей) с легкового автомобиля, 65 лир (180 рублей) с мотоцикла. Экскурсионный автобус обойдётся в 520 лир — почти 1 500 рублей.

Дальше пляжный буфет. Пицца или гамбургер стоят 450 лир (1 270 рублей). Горячий тост с сыром — 250 лир (700 рублей). Банка газировки — 130 лир (370 рублей). Привезти с собой еду или воду нельзя: администрация запрещает это явно и жёстко.

Параллельно министерство ввело полный запрет на вход с домашними животными на всех государственных пляжах. Зоозащитники уже засыпали ведомство жалобами. Их аргумент прямолинеен: небогатые владельцы питомцев лишились доступного варианта отдыха, а платные пляжные клубы им не по карману.

Что советует эксперт

Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец высказался резко. По его словам, проект народных пляжей окончательно стал маркетинговой ловушкой. Власти красиво отчитываются о доступности побережья, но полностью перекладывают расходы на туристов. Сначала парковка, потом шезлонг, потом еда по ресторанным ценам. Итог для семьи — 5–7 тысяч рублей за несколько часов.

Его практический совет для самостоятельных путешественников: забудьте о вывеске Halk Plajı как символе экономии. Дикие необорудованные пляжи, складные зонты, сумка-холодильник с едой из супермаркета — вот реальная бюджетная альтернатива. Тем, кто остановился в отеле «всё включено», Гордиец рекомендует вообще не покидать отельный пляж. Попытка сэкономить на муниципальном пляже Бодрума или Кемера, по его словам, гарантированно испортит и настроение, и бюджет.

