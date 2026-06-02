Александр Дугин, фото: t.me/Dugin_Aleksandr
Политика

Дугин назвал главную цель России и объяснил, как добиться победы

Алексей Самохин
Философ Александр Дугин заявил, что между Россией и Западом идет не просто геополитическое противостояние, а борьба за сам образ России и её историческое предназначение.

По его словам, западный мир видит современную Россию как коррумпированное авторитарное государство, которое лишь формально сохраняет элементы либеральной демократии. В этой картине Россия выглядит страной, живущей воспоминаниями о былом имперском величии и опирающейся главным образом на природные богатства.

Однако для самих русских, считает Дугин, Россия — это нечто гораздо большее. Речь идет о государстве-цивилизации, которое несет через века Русскую Идею независимо от смены эпох, правителей и политических систем. Он называет Россию Третьим Римом, Катехоном — силой, удерживающей мир от окончательного падения, — и одним из главных участников решающей схватки между христианской цивилизацией и антихристианским миропорядком.

При этом философ признает, что реальность гораздо сложнее любой идеологической схемы. По его мнению, в аргументах противников России есть доля правды, как есть основания и для русского взгляда на собственную историю. Именно поэтому борьба за страну разворачивается не только за её пределами, но и внутри неё самой.

Дугин подчеркнул, что патриотически настроенная часть общества не хочет видеть Россию такой, какой её представляют враги и либералы. Более того, она стремится не допустить превращения страны в этот негативный образ. Отсюда и постоянная борьба за её будущее.

Философ уверен в исторической правоте России, но отмечает: одной убежденности недостаточно. Даже если Русская Идея существует пока лишь как текст, образ или проект, её необходимо воплощать в действительность.

Особое место в его рассуждениях занимает идущий сейчас конфликт. Дугин считает, что происходящее стало ареной столкновения двух представлений о русском пути. По его мнению, Запад воюет против той России, которую сам для себя сформулировал и описал. Возможно, такую Россию действительно можно победить. Но существует и другая — Россия как идея, миссия и цивилизационный выбор. Именно она, убежден философ, способна одержать верх в нынешнем противостоянии.

Он напомнил, что в 2022 году многие рассчитывали на быструю мобилизацию государства и общества вокруг главной цели. Однако, как показало время, одного начала оказалось недостаточно. Победа требует глубоких внутренних изменений.

По мнению Дугина, стране необходимо преображение, которое пока лишь обозначено, но не реализовано в полной мере. Этому мешает и тот образ России, который активно навязывают её противники. При этом философ признает: часть претензий нельзя списать только на враждебную пропаганду.

«Сделать Россию Россией» — так Дугин формулирует главную задачу сегодняшнего дня. Он убежден, что именно этот путь ведет к победе, тогда как эпоха компромиссов уже подходит к своему пределу.

