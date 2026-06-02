Необычное обращение поступило в администрацию Арзамаса. Местные жители заявили, что уже несколько лет страдают от действий полтергейста, который якобы громит квартиру, ломает бытовую технику и нападает на людей. Об этом сообщает SHOT.

По словам хозяйки двухкомнатной квартиры Натальи, странные события начались около двух лет назад. Женщина утверждает, что в доме самопроизвольно переворачивается мебель, хлопают двери, падает посуда и выходят из строя электроприборы. За это время, как рассказывает семья, были повреждены телевизор, холодильник и зеркала в шкафах. Наталья и её сын-подросток уверены, что объяснить происходящее обычными причинами невозможно.

Жильцы признаются, что со временем привыкли к необычному соседству. Однако спокойной такую жизнь назвать нельзя. По словам женщины, иногда неизвестная сила проявляет агрессию, после таких случаев на теле остаются синяки.

Весной прошлого года в Арзамас приехали исследователи паранормальных явлений. Для наблюдения за происходящим они установили в квартире три камеры с круглосуточной записью. После изучения материалов специалисты заявили, что столкнулись с проявлениями полтергейста. Загадочной сущности даже дали имя — Флис.

Позже исследователи решили обратиться в городскую администрацию. Они направили жалобу на предполагаемый источник аномальных явлений, рассчитывая привлечь внимание к ситуации. Ответ чиновников оказался ожидаемым. В администрации сообщили, что вопросы, связанные с «опасными природно-техногенными явлениями», не относятся к их полномочиям.

Как утверждают жильцы, после шумихи вокруг обращения активность полтергейста заметно снизилась. Тем не менее квартиру по-прежнему считают аномальной, а история продолжает вызывать споры среди местных жителей.