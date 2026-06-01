Чашка кофе без сахара по утрам — не просто ритуал бодрости, но и инструмент контроля веса. Терапевт Анна Иванова объяснила изданию NEWS.ru, как именно обычный напиток запускает в организме сразу несколько полезных процессов.

По словам врача, ключевой механизм связан с термогенезом — выработкой тепла организмом. Кофеин ускоряет этот процесс, заставляя тело тратить больше калорий даже в состоянии покоя. Часть этой энергии поступает из жировых клеток, которые при регулярном употреблении напитка начинают расщепляться активнее.

Новые данные исследователей подтверждают: кофе без добавок способен работать как натуральный аналог популярных препаратов для снижения веса — разумеется, при соблюдении нескольких условий.

— Самое важное — не добавлять в напиток сахар, сиропы, мёд или жирные сливки. Любые подсластители сводят весь эффект к нулю, — подчеркнула Иванова.

Помимо влияния на вес, кофе улучшает чувствительность клеток к инсулину. Это означает, что глюкоза из крови усваивается правильно, без резких скачков и накопления. Именно такой механизм, по словам терапевта, снижает риск развития диабета второго типа.

Ещё один бонус — подавление аппетита. Одна-две чашки в первой половине дня способны притупить чувство голода и помочь избежать незапланированных перекусов, что особенно важно для тех, кто следит за калорийностью рациона.