В Михайлове ремонтируют женскую консультацию

В Михайловской районной больнице ведутся ремонтные работы в здании женской консультации. Это важное обновление, которое затронет не только жительниц самого города, но и женщин из сел и деревень района.

Учитывая демографию, обновление учреждения имеет стратегическое значение. В городе Михайлове проживает более 14 000 женщин старше 18 лет, из которых почти 5 700 находятся в фертильном возрасте (от 18 до 49 лет). Создание комфортных условий для такой большой группы населения является приоритетной задачей.

Благодаря капитальному ремонту пациентки смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. Это событие стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства», который является частью нацпроекта «Семья».

Ключевая задача данной инициативы — обеспечить максимальную доступность и высокое качество медицинской помощи для женщин, что напрямую влияет на здоровье будущих поколений и благополучие семей в регионе.