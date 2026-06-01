Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Алексей Самохин
Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.

Актёр уехал из России в ноябре 2022 года. С тех пор он живёт в Литве, однако московская недвижимость ещё долго оставалась за ним.

По данным SHOT, в распоряжении Филиппенко находились две квартиры в престижных переулках у Патриарших прудов. Первая, площадью 55 квадратных метров, располагалась в Богословском переулке. Цена такого объекта может достигать 55 миллионов рублей. Вторая квартира находилась в Спиридоньевском переулке, её площадь составляла около 110 квадратных метров, а стоимость могла превысить 100 миллионов. Обе были проданы уже после эмиграции актёра.

В России у Филиппенко сохраняется небольшой дом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине с участком в 7 соток. Дом выставлен на продажу за 40 миллионов рублей, однако покупателей пока нет. Соседи говорят, что не видели актёра уже несколько лет. Его критику СВО они запомнили хорошо: в разговоре с журналистами некоторые назвали артиста «фашистом».

Кроме того, в собственности Филиппенко остаётся небольшая комната площадью 10 квадратных метров в доме у тех же Патриарших прудов. Она не продаётся.

До отъезда актёр открыто поддерживал Украину: публиковал в соцсетях фотографии в вышиванке, высказывался против военной операции. Уже из Литвы он участвовал в благотворительных чтениях, весь сбор с которых направлялся на поддержку Украины и ВСУ.

В России Филиппенко известен прежде всего моноспектаклями, среди которых «Путь Поэта» к 100-летию Сергея Есенина и «Мёртвые души». Широкой аудитории он запомнился по ролям в фильмах «Мастер и Маргарита» и «Мой друг Иван Лапшин».

