Российские военные начнут бить по военным целям в Киеве не из мести за теракт в Старобельском колледже в ЛНР, а на постоянной основе, написал военкор Александр Сладков на платформе « Макс ».

Накануне МИД заявил, что армия будет последовательно атаковать центры принятия решений в украинской столице. Дипломатов и представителей международных организаций призвали покинуть Киев, а местных жителей — не приближаться к военным и административным объектам.

«Регулярные удары», это уже поражение плановых целей, а не месть. Я заявление МИД так понимаю», — отметил Сладков.

По его словам, число дронов ВСУ, пытающихся атаковать российские регионы, заметно снизилось. Журналист считает, что это стало последствием новой дипломатической тактики Москвы, которая начала работать.

Сладков также привел слова источника, который пояснил ему, что российские дипломаты придерживаются советской школы соблюдения правил и догм.

«Запад давно играет без правил, сила, вот его главный аргумент, но мы этот принцип еще не переняли», — процитировал его военкор.

Теперь же, как считает журналист, Москва переняла его и будет действовать жестче.