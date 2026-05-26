Энтомолог рассказал, когда закончится аномальное нашествие комаров

Аномальное нашествие комаров прекратится в нескольких регионах России после изменения погоды и активизации хищников, питающихся этими насекомыми, рассказал « Базе » энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в последнее время в Подмосковье, Рязанской области, Нижегородской и Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Башкирии.

«Комариный всплеск» спадет после продолжительной жары и пробуждения естественных «охотников»: лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц», — привело издание слова Китаева.

Специалист также пояснил, что к нашествию насекомых привели идеальные для них погодные условия: зимой было много снега, поэтому комариные личинки и яйца спокойно пережили сильные морозы.

Весной, когда снег начал таять, образовались тысячи временных водоемов, которые стали идеальными местами для размножения насекомых. Раннее весеннее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок в два-три раза.

Китаев добавил, что при холодной погоде этот цикл может занять недели, но так как температура держалась некоторое время весной в диапазоне от +20 до +30 градусов, новое поколение комаров появилось всего за 10 дней. В результате популяция стремительно выросла.