В Подмосковье отец избил в лифте дочь, попросившую соседа спасти ее

Житель Балашихи избил свою дочь в лифте из-за того, что она попросила соседа о помощи, пишет Baza.

По словам очевидцев, конфликт начался на улице. Мужчина пытался отвезти домой двух дочерей, но они не отказывались идти вместе с ним. В итоге ему удалось зайти с ними в подъезд, а затем в лифт. При этом у девочек началась истерика.

Проходящий мимо сосед обратил внимание на ситуацию и уточнил, все ли в порядке.

«Он нас бьет, помогите! Он не папа», — сказала одна из девочек.

В этот момент двери лифта закрылись, и отец нанес дочери несколько ударов. После этого она попросила у него прощения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, их увидели другие жильцы, они сразу же обратились в полицию.

Вскоре подмосковный СК возбудил дело об истязании ребенка.