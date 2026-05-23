Фото: Baza
Новости России

В Подмосковье отец избил в лифте дочь, попросившую соседа спасти ее

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Житель Балашихи избил свою дочь в лифте из-за того, что она попросила соседа о помощи, пишет Baza.

По словам очевидцев, конфликт начался на улице. Мужчина пытался отвезти домой двух дочерей, но они не отказывались идти вместе с ним. В итоге ему удалось зайти с ними в подъезд, а затем в лифт. При этом у девочек началась истерика.

Проходящий мимо сосед обратил внимание на ситуацию и уточнил, все ли в порядке.

«Он нас бьет, помогите! Он не папа», — сказала одна из девочек.

В этот момент двери лифта закрылись, и отец нанес дочери несколько ударов. После этого она попросила у него прощения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, их увидели другие жильцы, они сразу же обратились в полицию.

Вскоре подмосковный СК возбудил дело об истязании ребенка.

Предыдущая статья
В Касимовском округе завершилось строительство второго этапа современной молочно-товарной фермы
Следующая статья
Вход в Центр детского творчества «Феникс» в Рязани перенесли после ночного ДТП

Популярные материалы

Новости России

Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...
Новости России

Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.
Новости России

В Екатеринбурге мужчина умер сразу после стрижки в парикмахерской

Житель Екатеринбурга умер во время посещения парикмахерской, ему было...
Новости России

Студентка колледжа в Старобельске сгорела при попытке убежать от ударов ВСУ

Одна из студенток колледжа в Старобельске в ЛНР сгорела...

Темы

Новости России

Синоптик предупредил о погодных сюрпризах и мокрой бурде

На следующей неделе европейскую часть России ждет второй заход...
Новости России

Лантратова привела рассказы выживших студентов колледжа в Старобельске

Рассказы выживших студентов колледжа в Старобельске в ЛНР показывают,...
Новости России

Мясников назвал красные флаги при головной боли

Головная боль, которая будит человека ночью, может быть признаком...
Новости России

Следователи рассказали, что случилось с машиной пропавших Усольцевых

Машина Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, стоит на хранении...
Новости России

Погибшая байкерша недавно узнала, что ее муж убил двух школьниц в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга Наталья Шевнина, погибшая на днях в ДТП...
Новости России

В Екатеринбурге мужчина умер сразу после стрижки в парикмахерской

Житель Екатеринбурга умер во время посещения парикмахерской, ему было...
Новости России

Студентка колледжа в Старобельске сгорела при попытке убежать от ударов ВСУ

Одна из студенток колледжа в Старобельске в ЛНР сгорела...
Новости России

Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье