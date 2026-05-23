В Касимовском округе завершилось строительство второго этапа современной молочно-товарной фермы

В селе Дмитриево Касимовского округа завершилось строительство второго этапа современной молочно-товарной фермы. Об этом сообщает Госстройнадзор Рязанской области.

Новый комплекс — это не просто коровники, а целый технологический городок, где всё продумано для производства высококачественного молока. Здания и сооружения расположены с учётом особенностей производственного процесса, что позволяет не только повысить эффективность работы, но и гарантировать отличное качество продукции.

Ферма разделена на несколько функциональных зон:

Производственная — сердце фермы. Здесь находятся коровники, доильно-молочный блок, телятники, родильно-сухостойный блок и «деревня» для телят.

Кормовая — отвечает за питание. В неё входят соломохранилище и сенохранилище, чтобы коровы всегда получали свежий и качественный корм.

Административно-хозяйственная — обеспечивает управление и бесперебойную работу всего комплекса.

Зона подготовки навоза к утилизации — заботится об экологии. Лагуны и площадка для компостирования позволяют безопасно перерабатывать отходы.

Строительство второго этапа фермы — важный шаг в развитии сельского хозяйства Касимовского района. Новый комплекс, отвечающий всем современным требованиям, обеспечит стабильное производство молока и эффективное использование ресурсов.