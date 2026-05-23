В конце мая в Рязанскую область придёт европейский антициклон с ежедневными дождями

В субботу, 23 мая, к западным границам Рязанской области подойдёт атмосферный фронт, разделяющий умеренную воздушную массу, находящуюся сейчас в Центральной Европе, и тропический воздух, в котором регион пребывает в последние дни. В связи с этим в области ожидаются ливни и грозы: за сутки в разных районах может выпасть от 5 до 20 миллиметров осадков, при этом максимальное количество прогнозируется на северо-западе региона. Дневная температура воздуха понизится до +25…+26 градусов. При этом в восточных районах области тропический воздух сохранится до воскресенья, и осадки дойдут туда с существенной задержкой. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В воскресенье, 24 мая, ожидается некоторый перерыв в осадках, переменная облачность, однако медленное похолодание продолжится: днём температура воздуха составит уже лишь +21…+24 градуса, ночью — +12…+13 градусов.

В понедельник, 25 мая, произойдёт окончательное оформление синоптической ситуации, которая в течение почти всей следующей недели будет определять погоду в регионе. Усилится европейский антициклон, и Рязанская область окажется на его холодной окраине, где будет дуть ветер с севера. В связи с этим похолодание продолжится: в начале недели дневная температура опустится до +18…+20 градусов, а к 29 мая, по предварительным оценкам, может понизиться даже до +9…+11 градусов. Погода станет облачной, почти каждый день будут идти дожди.

Во вторник, 26 мая, Рязанская область окажется на пути циклонических вихрей, которые будут двигаться с севера на юг вдоль холодного края антициклона, принося в регион прохладу из Скандинавии, а во второй половине недели — уже и холод из Арктики.

В противовес господствующему сейчас малооблачному жаркому антициклону, с начала следующей недели и до конца мая власть захватят холодные североатлантические циклоны с облачной погодой и частыми, надоедливыми, хотя и не такими обильными осадками. Наиболее дождливыми днями, согласно прогнозам, ожидаются среда и четверг, 27 и 28 мая. Центр Русской равнины станет в конце мая очагом развития таких циклонов, а также очагом отрицательных температурных аномалий: температура воздуха будет на 10–12 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозам ученого, значимое потепление ожидается не ранее 2 июня: тогда температуры, наконец, приблизятся к климатической норме и днём составят около +19 градусов, ночью превысят +10. Однако циклонический характер погоды при этом сохранится надолго — только циклоны станут несколько теплее и будут приходить из более южных акваторий Атлантики. Повторения тёплой летней малооблачной погоды, господствующей сейчас, в обозримой перспективе не ожидается.