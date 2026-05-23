Изображение от rawpixel.com на Freepik
Погода

В конце мая в Рязанскую область придёт европейский антициклон с ежедневными дождями

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В субботу, 23 мая, к западным границам Рязанской области подойдёт атмосферный фронт, разделяющий умеренную воздушную массу, находящуюся сейчас в Центральной Европе, и тропический воздух, в котором регион пребывает в последние дни. В связи с этим в области ожидаются ливни и грозы: за сутки в разных районах может выпасть от 5 до 20 миллиметров осадков, при этом максимальное количество прогнозируется на северо-западе региона. Дневная температура воздуха понизится до +25…+26 градусов. При этом в восточных районах области тропический воздух сохранится до воскресенья, и осадки дойдут туда с существенной задержкой. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В воскресенье, 24 мая, ожидается некоторый перерыв в осадках, переменная облачность, однако медленное похолодание продолжится: днём температура воздуха составит уже лишь +21…+24 градуса, ночью — +12…+13 градусов.

В понедельник, 25 мая, произойдёт окончательное оформление синоптической ситуации, которая в течение почти всей следующей недели будет определять погоду в регионе. Усилится европейский антициклон, и Рязанская область окажется на его холодной окраине, где будет дуть ветер с севера. В связи с этим похолодание продолжится: в начале недели дневная температура опустится до +18…+20 градусов, а к 29 мая, по предварительным оценкам, может понизиться даже до +9…+11 градусов. Погода станет облачной, почти каждый день будут идти дожди.

Во вторник, 26 мая, Рязанская область окажется на пути циклонических вихрей, которые будут двигаться с севера на юг вдоль холодного края антициклона, принося в регион прохладу из Скандинавии, а во второй половине недели — уже и холод из Арктики.

В противовес господствующему сейчас малооблачному жаркому антициклону, с начала следующей недели и до конца мая власть захватят холодные североатлантические циклоны с облачной погодой и частыми, надоедливыми, хотя и не такими обильными осадками. Наиболее дождливыми днями, согласно прогнозам, ожидаются среда и четверг, 27 и 28 мая. Центр Русской равнины станет в конце мая очагом развития таких циклонов, а также очагом отрицательных температурных аномалий: температура воздуха будет на 10–12 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозам ученого, значимое потепление ожидается не ранее 2 июня: тогда температуры, наконец, приблизятся к климатической норме и днём составят около +19 градусов, ночью превысят +10. Однако циклонический характер погоды при этом сохранится надолго — только циклоны станут несколько теплее и будут приходить из более южных акваторий Атлантики. Повторения тёплой летней малооблачной погоды, господствующей сейчас, в обозримой перспективе не ожидается.

Предыдущая статья
Житель Рязани задержан за кражи с банковских счетов через чужие сим-карты

Популярные материалы

Новости России

Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.
Новости России

В Екатеринбурге мужчина умер сразу после стрижки в парикмахерской

Житель Екатеринбурга умер во время посещения парикмахерской, ему было...
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 
Новости России

Пропавшую тульскую девочку нашли благодаря счастливому случаю

Трехлетняя девочка, которая пропала в среду в поселке Дубна...

Темы

Происшествия

Житель Рязани задержан за кражи с банковских счетов через чужие сим-карты

Молодой человек подозревается в краже денежных средств с банковских счетов граждан, неправомерном доступе к компьютерной информации и организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением законодательства РФ.
Власть и политика

Зампред правительства Рязанской области Рустам Халиков покинул свой пост

Рустам Халиков, курировавший в правительстве Рязанской области сферу жилищно-коммунального хозяйства, министерство ТЭК и ЖКХ, а также государственную жилищную инспекцию, покинул должность заместителя председателя регионального правительства.
Новости России

Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Происшествия

В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

Сегодня, 23 мая, в 10:38 в Рязани произошло отключение электроэнергии в ряде районов города.
Новости России

В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и нефтебаза, пострадали два человека

В ночь с 22 на 23 мая 2026 года город Новороссийск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия пострадали два человека.
Общество

«Рязаньэнерго» мобилизует бригады из-за угрозы шквалистого ветра и града

23 мая в Рязанской области прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, ожидаются ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 17 м/с, а местами — до 23 м/с. В отдельных районах возможен град.
Происшествия

В центре Рязани автомобиль протаранил здание Центра детского творчества

В ночь на 23 мая в центре Рязани, на улице Право-Лыбедской, произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Происшествия

Подростка из Рязани подозревают в подготовке теракта

22 мая 2026 года в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском несовершеннолетний житель Рязанской области совершил поджог двух служебных автомобилей полиции.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье