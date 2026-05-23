Житель Рязани задержан за кражи с банковских счетов через чужие сим-карты

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Пензенской области пресекли деятельность 20-летнего жителя Рязанской области. Молодой человек подозревается в краже денежных средств с банковских счетов граждан, неправомерном доступе к компьютерной информации и организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением законодательства РФ.

Подозреваемый приобретал в теневом сегменте интернета сим-карты, прежние владельцы которых не отвязали их от онлайн-сервисов. Использовал эти номера для доступа к аккаунтам бывших владельцев на маркетплейсах. Оформлял рассрочку на дорогие товары, платежи по которым списывались с чужих банковских счетов. Продавал полученное имущество третьим лицам через мессенджеры, отправляя QR-коды для получения товаров. После исчерпания лимита рассрочек сбывал использованные сим-карты в теневом интернете.

Так, например, он оформил смартфон на жителя Лунинского района, причинив ущерб на сумму около 150 тысяч рублей. Кроме того, юноша создавал и продавал фейковые аккаунты в мессенджерах.

Полиция установила личность и местонахождение подозреваемого, задержав его в Рязани. В ходе обыска были изъяты: 7 мобильных телефонов, около 100 сим-карт, компьютерная техника, банковские карты.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Также он будет привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 1 ст. 274.4 УК РФ (нарушение правил эксплуатации сетей связи). На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.