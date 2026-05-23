В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

Сегодня, 23 мая, в 10:38 в Рязани произошло отключение электроэнергии в ряде районов города. Без света остались жители улиц:

Библиотечная.

Интернатская.

Мервинская.

Речная.

Советская.

Михайловское шоссе.

Пойменная.

Пойменный проезд.

Павловская.

Ситниковская.

с/т Авангард.

По информации энергокомпании, причиной отключения стало технологическое нарушение на сетях. На место уже выехала бригада специалистов, которая занимается локализацией повреждённого участка и восстановлением электроснабжения.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.

23 мая в Рязанской области прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, ожидаются ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 17 м/с, а местами — до 23 м/с. В отдельных районах возможен град. В связи с этим филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» ввёл режим повышенной готовности.