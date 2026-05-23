В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

Сегодня, 23 мая, в 10:38 в Рязани произошло отключение электроэнергии в ряде районов города. Без света остались жители улиц:
- Библиотечная.
- Интернатская.
- Мервинская.
- Речная.
- Советская.
- Михайловское шоссе.
- Пойменная.
- Пойменный проезд.
- Павловская.
- Ситниковская.
- с/т Авангард.
По информации энергокомпании, причиной отключения стало технологическое нарушение на сетях. На место уже выехала бригада специалистов, которая занимается локализацией повреждённого участка и восстановлением электроснабжения.
По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.
23 мая в Рязанской области прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, ожидаются ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 17 м/с, а местами — до 23 м/с. В отдельных районах возможен град. В связи с этим филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» ввёл режим повышенной готовности.