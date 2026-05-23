В центре Рязани автомобиль протаранил здание Центра детского творчества

В ночь на 23 мая в центре Рязани, на улице Право-Лыбедской, произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Машина врезалась в здание Центра детского творчества «Феникс». Удар пришёлся на лестничную группу и колонну, поддерживающую козырёк над входом, — опора была снесена.

Отмечается, что здание «Феникса» является объектом культурного наследия и представляет историческую ценность для города.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Официальная информация не поступала.