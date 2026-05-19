Рязанскую область вновь атаковали БПЛА: что известно 

Во вторник, 19 мая, над территорией Рязанской области вновь сбивали вражеские БПЛА. Такие данные содержатся в сводках Минобороны РФ, подробности сообщил губернатор Павел Малков.

Информация о сбитых беспилотниках самолётного типа появилась за сегодняшний день дважды. Впервый раз в сводке за ночь, в которой говорилось о том, что в общей сложности над Россией сбиты 315 вражеских дронов. В том числе и в Рязанской области.

Ясность внёс губернатор Павел Малков, написавший в соцсетях: «Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьёзных повреждений нет».

Второй раз Рязанский регион был упомянут в сводке Минобороны России уже днём. В сообщении говорится, что в период с 8.00 до 14.00 ПВО сбили и перехватили над нашей территорией 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сколько из этого числа БПЛА уничтожены в Рязанской области, пока неизвестно.