Шесть человек пострадали в перевернувшемся «Ларгусе» на дороге в Рязанской области

Серьёзная авария произошла вечером 17 мая около 19:25 на 4-м километре трассы Р-22 «Каспий», в районе села Новопанское Михайловского округа. Водитель «Лады Ларгус», 46-летний житель округа, не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В машине находились пятеро пассажиров — люди в возрасте 38, 39, 43, 50 и 52 лет. Все они, как и сам водитель, получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.