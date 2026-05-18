За три месяца 2026 года рязанцы взяли ипотечных кредитов на 6,8 млрд рублей

За I квартал 2026 года рязанцы взяли ипотечных кредитов на 6,8 млрд рублей. Сумма превышает аналогичный показатель прошлого года в 1,8 раза. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Более 60% средств жители региона брали на покупку квартир в новостройках. По сравнению с I кварталом 2025 года объем выдачи ипотеки на первичном рынке увеличился в 1,5 раза. Еще 2 млрд рублей банки выдали на приобретение жилья на вторичном рынке. Около 600 млн рублей направлено на индивидуальное жилищное строительство.

За год средний размер ипотеки вырос до 4 млн рублей. При этом отдать кредит рязанцы планируют быстрее: средний срок кредитования сократился до 25 лет 2 месяцев против 26 лет и 3 месяцев в прошлом году.

«Значительная часть выданных ипотечных кредитов — это кредиты с господдержкой. Выдачи рыночной ипотеки выросли, но все равно оставались умеренными из-за высоких ставок», — рассказал начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

На начало апреля общая задолженность жителей Рязанской области по ипотеке составляла 137,4 млрд рублей. За год ипотечный портфель вырос на 10,7%.