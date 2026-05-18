Фото: Изображение от xb100 на Freepik
Общество

За три месяца 2026 года рязанцы взяли ипотечных кредитов на 6,8 млрд рублей

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

За I квартал 2026 года рязанцы взяли ипотечных кредитов на 6,8 млрд рублей. Сумма превышает аналогичный показатель прошлого года в 1,8 раза. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. 

Более 60% средств жители региона брали на покупку квартир в новостройках. По сравнению с I кварталом 2025 года объем выдачи ипотеки на первичном рынке увеличился в 1,5 раза. Еще 2 млрд рублей банки выдали на приобретение жилья на вторичном рынке. Около 600 млн рублей направлено на индивидуальное жилищное строительство.

За год средний размер ипотеки вырос до 4 млн рублей. При этом отдать кредит рязанцы планируют быстрее: средний срок кредитования сократился до 25 лет 2 месяцев против 26 лет и 3 месяцев в прошлом году. 

«Значительная часть выданных ипотечных кредитов — это кредиты с господдержкой. Выдачи рыночной ипотеки выросли, но все равно оставались умеренными из-за высоких ставок», — рассказал начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. 

На начало апреля общая задолженность жителей Рязанской области по ипотеке составляла 137,4 млрд рублей. За год ипотечный портфель вырос на 10,7%.

Предыдущая статья
Полина Диброва: «После этого проекта я влюбилась в реалити»
Следующая статья
Торговля квотами на иностранных рабочих в Рязани закончилась колонией для двух жителей региона

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Темы

Погода

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

В Рязани и области в эти дни ожидается очень высокая температура. 
Происшествия

Шесть человек пострадали в перевернувшемся «Ларгусе» на дороге в Рязанской области

Шесть человек пострадали в аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском округе вечером 17 мая. «Лада Ларгус» слетела в кювет и перевернулась, полиция выясняет причины.
Происшествия

Торговля квотами на иностранных рабочих в Рязани закончилась колонией для двух жителей региона

В Рязани вступил в силу приговор двум посредникам во взяточничестве: их задержали прямо при передаче 300 тысяч рублей бывшему чиновнику. Деньги платили за доступ к квотам на иностранных рабочих.
Новости кино и ТВ

Полина Диброва: «После этого проекта я влюбилась в реалити»

Ещё одной участницей психологического реалити «Мастер игры» (16+) на ТНТ станет предприниматель, блогер и ведущая Полина Диброва. Несмотря на то, что это не первый её опыт участия в реалити, она призналась, что именно после этой игры на ТНТ влюбилась в жанр.
Происшествия

Полиция Рязанской области накрыла подпольного алкоторговца с партией водки на 300 тысяч рублей

В гараже жителя Рязанской области полицейские обнаружили почти 800 бутылок немаркированной водки и 19 канистр со спиртом — всего на 300 тысяч рублей. Мужчина уже попадался на том же самом.
Культура и события

Хедлайнер Фестиваля ГТО в Рязани – Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым

22 и 23 мая Рязань станет эпицентром спорта и музыки: финал всероссийского фестиваля ГТО пройдёт на Лыбедском бульваре, а завершит его живой концерт Therr Maitz с Антоном Беляевым.
Общество

«Ростелеком» назвал имена лучших журналистов и блогеров ЦФО

С 13 по 15 мая ярославская земля стала центром притяжения для журналистов и блогеров Центрального федерального округа. «Ростелеком» пригласил около 60 представителей медиасообщества ЦФО принять участие в подведении региональных итогов 15-го, юбилейного, конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Объявлению результатов предшествовала насыщенная деловая программа.
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье