Происшествия

Полиция Рязанской области накрыла подпольного алкоторговца с партией водки на 300 тысяч рублей

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жителю села Черная Слобода Шацкого округа Рязанской области грозит до трёх лет лишения свободы. Поводом стала внушительная заначка в гараже: без малого восемьсот бутылок водки без акцизных марок и почти два десятка канистр с жидкостью неизвестного происхождения. Причём для самого фигуранта это уже не первый раз.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области получили информацию о том, что 54-летний местный житель снова взялся за старое. Алкоголь он закупал за пределами Шацкого округа, а потом сбывал всем желающим — прямо из дома или с доставкой на адрес покупателя. Брали у него и мелким оптом, и поштучно. Цены, судя по всему, были привлекательные: сомнительного качества водка расходилась без лишних вопросов.

Полицейские задержали мужчину и обследовали его домовладение. В гаражном боксе оперативники обнаружили 792 бутылки водки без акцизных марок общим объёмом 392 литра и 19 канистр по пять и десять литров, в которых находилось ещё 130 литров спиртосодержащей жидкости. Вся партия оценена в 300 тысяч рублей.

Следователь межмуниципального отдела МВД «Шацкий» возбудил уголовное дело сразу по двум статьям. Первая — часть 5 статьи 171.1 УК РФ: приобретение, хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной акцизной маркировке. Вторая — часть 1 статьи 171.3 УК РФ: незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере. По совокупности санкций фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы и штраф до трёх миллионов рублей.

Предыдущая статья
Хедлайнер Фестиваля ГТО в Рязани – Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым
Следующая статья
Полина Диброва: «После этого проекта я влюбилась в реалити»

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Темы

Погода

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

В Рязани и области в эти дни ожидается очень высокая температура. 
Происшествия

Шесть человек пострадали в перевернувшемся «Ларгусе» на дороге в Рязанской области

Шесть человек пострадали в аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском округе вечером 17 мая. «Лада Ларгус» слетела в кювет и перевернулась, полиция выясняет причины.
Происшествия

Торговля квотами на иностранных рабочих в Рязани закончилась колонией для двух жителей региона

В Рязани вступил в силу приговор двум посредникам во взяточничестве: их задержали прямо при передаче 300 тысяч рублей бывшему чиновнику. Деньги платили за доступ к квотам на иностранных рабочих.
Общество

За три месяца 2026 года рязанцы взяли ипотечных кредитов на 6,8 млрд рублей

На начало апреля общая задолженность жителей Рязанской области по ипотеке составляла 137,4 млрд рублей. За год ипотечный портфель вырос на 10,7%.
Новости кино и ТВ

Полина Диброва: «После этого проекта я влюбилась в реалити»

Ещё одной участницей психологического реалити «Мастер игры» (16+) на ТНТ станет предприниматель, блогер и ведущая Полина Диброва. Несмотря на то, что это не первый её опыт участия в реалити, она призналась, что именно после этой игры на ТНТ влюбилась в жанр.
Культура и события

Хедлайнер Фестиваля ГТО в Рязани – Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым

22 и 23 мая Рязань станет эпицентром спорта и музыки: финал всероссийского фестиваля ГТО пройдёт на Лыбедском бульваре, а завершит его живой концерт Therr Maitz с Антоном Беляевым.
Общество

«Ростелеком» назвал имена лучших журналистов и блогеров ЦФО

С 13 по 15 мая ярославская земля стала центром притяжения для журналистов и блогеров Центрального федерального округа. «Ростелеком» пригласил около 60 представителей медиасообщества ЦФО принять участие в подведении региональных итогов 15-го, юбилейного, конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Объявлению результатов предшествовала насыщенная деловая программа.
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье