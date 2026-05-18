Полиция Рязанской области накрыла подпольного алкоторговца с партией водки на 300 тысяч рублей

Жителю села Черная Слобода Шацкого округа Рязанской области грозит до трёх лет лишения свободы. Поводом стала внушительная заначка в гараже: без малого восемьсот бутылок водки без акцизных марок и почти два десятка канистр с жидкостью неизвестного происхождения. Причём для самого фигуранта это уже не первый раз.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области получили информацию о том, что 54-летний местный житель снова взялся за старое. Алкоголь он закупал за пределами Шацкого округа, а потом сбывал всем желающим — прямо из дома или с доставкой на адрес покупателя. Брали у него и мелким оптом, и поштучно. Цены, судя по всему, были привлекательные: сомнительного качества водка расходилась без лишних вопросов.

Полицейские задержали мужчину и обследовали его домовладение. В гаражном боксе оперативники обнаружили 792 бутылки водки без акцизных марок общим объёмом 392 литра и 19 канистр по пять и десять литров, в которых находилось ещё 130 литров спиртосодержащей жидкости. Вся партия оценена в 300 тысяч рублей.

Следователь межмуниципального отдела МВД «Шацкий» возбудил уголовное дело сразу по двум статьям. Первая — часть 5 статьи 171.1 УК РФ: приобретение, хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной акцизной маркировке. Вторая — часть 1 статьи 171.3 УК РФ: незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере. По совокупности санкций фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы и штраф до трёх миллионов рублей.