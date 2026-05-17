Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Атака беспилотников на Москву, начавшаяся с полуночи, стала рекордной за последние полтора года. По данным мэра столицы Сергея Собянина, только с начала текущих суток сбит 81 дрон. За полные сутки их число превысило 120. Таков итог подсчётов ТАСС на основе официальных сообщений мэра.

Читайте также: Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

До этого самым масштабным эпизодом текущего года считалась атака 14 марта: тогда Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших в сторону Москвы. На следующий день, 15 марта, ПВО перехватила ещё 54 дрона. Утром 16 марта, с 02:00 до 11:00 по московскому времени, сбили 42 беспилотника. Седьмого мая силы противовоздушной обороны уничтожили 61 машину.

Читайте также: Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

Для сравнения: 11 марта 2025 года Собянин охарактеризовал тогдашний удар как «самую массированную атаку вражеских БПЛА на Москву». По его словам, на подлёте к столице было сбито 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом счёт шёл на сотни единиц. В начале мая того же года, с 5 по 7 число, перехватили 55 дронов, летевших на столицу. Осенью, 22–23 сентября, над Московским регионом уничтожили ещё 46 беспилотников.

Нынешняя ночь превзошла все эти показатели. 81 сбитый дрон только за несколько ночных часов — новая отметка в хронике воздушных атак на российскую столицу.

Предыдущая статья
Беспилотная опасность сохраняется на территории Рязанской области
Следующая статья
В Рязани 23-летняя девушка выпала из окна 24-го этажа

Популярные материалы

Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Касимовском округе

В Касимовском округе 16 мая, около 00:05, на 135-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Темы

Новости России

SHOT: Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Осуждённому на 13 лет экс-замминистру обороны Тимуру Иванову смягчили режим в СИЗО: теперь он может звонить семье и видеться с близкими. Чем живёт чиновник за решёткой и почему ему снова отказали в отправке на фронт?
Новости России

В поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам

За сутки специалисты обследовали 11 километров подъездов к туристическим тропам, а также 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Следов пропавших людей найти не удалось.
Новости мира

Певица Дара выиграла «Евровидение-2026», интрига держалась до самого последнего момента

Болгарская певица Дара стала победительницей юбилейного, 70-го «Евровидения», набрав 516 баллов и обойдя Израиль, который лидировал после зрительского голосования. 
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Общество

Юрист Моисеев объяснил, можно ли есть товары в магазине до оплаты

Многие покупатели привычно открывают упаковку печенья или бутылку воды прямо в торговом зале, рассчитывая расплатиться на выходе. Но с точки зрения закона такая практика оказывается куда более рискованной, чем принято считать.
Политика

Миронов объяснил, почему новые законы о мигрантах ничего не решат

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов их поддержал, но назвал полумерами — и изложил, чего именно, по его мнению, не хватает.
Новости России

Полицейские из Иванова задержаны за изнасилование подозреваемых

Двое действующих сотрудников ивановской полиции задержаны по подозрению в сексуальном насилии. Оба преступления выявила не прокуратура и не жалобы пострадавших — их раскрыли оперативники собственной безопасности регионального УМВД.
Новости России

Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 

В пятницу, 15 мая, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье