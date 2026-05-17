Атака беспилотников на Москву, начавшаяся с полуночи, стала рекордной за последние полтора года. По данным мэра столицы Сергея Собянина, только с начала текущих суток сбит 81 дрон. За полные сутки их число превысило 120. Таков итог подсчётов ТАСС на основе официальных сообщений мэра.

До этого самым масштабным эпизодом текущего года считалась атака 14 марта: тогда Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших в сторону Москвы. На следующий день, 15 марта, ПВО перехватила ещё 54 дрона. Утром 16 марта, с 02:00 до 11:00 по московскому времени, сбили 42 беспилотника. Седьмого мая силы противовоздушной обороны уничтожили 61 машину.

Для сравнения: 11 марта 2025 года Собянин охарактеризовал тогдашний удар как «самую массированную атаку вражеских БПЛА на Москву». По его словам, на подлёте к столице было сбито 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом счёт шёл на сотни единиц. В начале мая того же года, с 5 по 7 число, перехватили 55 дронов, летевших на столицу. Осенью, 22–23 сентября, над Московским регионом уничтожили ещё 46 беспилотников.

Нынешняя ночь превзошла все эти показатели. 81 сбитый дрон только за несколько ночных часов — новая отметка в хронике воздушных атак на российскую столицу.