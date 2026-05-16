Полицейские из Иванова задержаны за изнасилование подозреваемых

Двое действующих сотрудников ивановской полиции задержаны по подозрению в сексуальном насилии. Оба преступления выявила не прокуратура и не жалобы пострадавших — их раскрыли оперативники собственной безопасности регионального УМВД.

Оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Ивановской области выявили и задокументировали два факта сексуального насилия, совершённых сотрудниками территориального органа внутренних дел в отношении двух жительниц Иванова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, первое преступление совершили двое полицейских совместно. Жертвой стала женщина, являющаяся фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Во втором случае один из сотрудников вместе со своей сожительницей подверг сексуальному насилию другую женщину.

Примечательно, что ни одна из пострадавших с заявлением в полицию не обращалась. Оба факта были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОСБ.

Подозреваемые задержаны. Материалы, собранные оперативниками регионального УМВД, переданы в следственное управление СК России по Ивановской области. Если вина фигурантов будет доказана, они будут уволены по отрицательным основаниям и привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке.