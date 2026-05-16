Image by Nino Carè from Pixabay
Новости России

Полицейские из Иванова задержаны за изнасилование подозреваемых

Алексей Самохин
Двое действующих сотрудников ивановской полиции задержаны по подозрению в сексуальном насилии. Оба преступления выявила не прокуратура и не жалобы пострадавших — их раскрыли оперативники собственной безопасности регионального УМВД.

Оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Ивановской области выявили и задокументировали два факта сексуального насилия, совершённых сотрудниками территориального органа внутренних дел в отношении двух жительниц Иванова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

По предварительным данным, первое преступление совершили двое полицейских совместно. Жертвой стала женщина, являющаяся фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Во втором случае один из сотрудников вместе со своей сожительницей подверг сексуальному насилию другую женщину.

Примечательно, что ни одна из пострадавших с заявлением в полицию не обращалась. Оба факта были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОСБ.

Подозреваемые задержаны. Материалы, собранные оперативниками регионального УМВД, переданы в следственное управление СК России по Ивановской области. Если вина фигурантов будет доказана, они будут уволены по отрицательным основаниям и привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке.

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Общество

Юрист Моисеев объяснил, можно ли есть товары в магазине до оплаты

Многие покупатели привычно открывают упаковку печенья или бутылку воды прямо в торговом зале, рассчитывая расплатиться на выходе. Но с точки зрения закона такая практика оказывается куда более рискованной, чем принято считать.
Политика

Миронов объяснил, почему новые законы о мигрантах ничего не решат

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов их поддержал, но назвал полумерами — и изложил, чего именно, по его мнению, не хватает.
Новости России

Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 

В пятницу, 15 мая, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели...
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.
Политика

Командир батальона «Восток» рассказал об особенностях боёв за Чаривное

Населённый пункт Чаривное в Запорожской области был освобождён 15 мая. Командир батальона группировки «Восток» с позывным «Склеп» описал РИА Новости, с чем именно пришлось столкнуться при штурме: разветвлённая сеть подземных туннелей с бетонными укреплениями превратила район в один из наиболее подготовленных оборонительных узлов на этом направлении.
Политика

Путин посетит Китай 19–20 мая и встретится с Си Цзиньпином

Визит пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
Политика

Политика

Мирошник назвал виновников ночной атаки на Рязань

Ночью украинские беспилотники атаковали Рязань: повреждены жилые дома, четыре человека погибли, семеро госпитализированы — среди них дети. Посол МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее террористическим актом и возложил ответственность не только на Киев, но и на его западных покровителей.

