Многие покупатели привычно открывают упаковку печенья или бутылку воды прямо в торговом зале, рассчитывая расплатиться на выходе. Но с точки зрения закона такая практика оказывается куда более рискованной, чем принято считать.

Употреблять товар в магазине до оплаты — формальное нарушение права собственности. Такое разъяснение дал ТАСС доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

По словам юриста, российское законодательство не содержит ни прямого запрета, ни прямого разрешения на подобные действия. Тем не менее правовая логика однозначна: пока товар не оплачен, он остаётся собственностью магазина.

«Формально человек не может использовать товар по его назначению до его оплаты, так как он ещё не является его собственностью», — подчеркнул Моисеев.

Реальная ответственность наступает в конкретных обстоятельствах. Угроза административного наказания возникает тогда, когда покупатель употребил товар и покинул торговый зал, не заплатив. Такое поведение может быть квалифицировано как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП. Впрочем, как уточнил юрист, для привлечения к ответственности необходимо доказать умысел — то есть намеренное нежелание оплачивать товар. На практике это разграничение нередко становится ключевым при рассмотрении подобных случаев.