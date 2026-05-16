Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Юрист Моисеев объяснил, можно ли есть товары в магазине до оплаты

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Многие покупатели привычно открывают упаковку печенья или бутылку воды прямо в торговом зале, рассчитывая расплатиться на выходе. Но с точки зрения закона такая практика оказывается куда более рискованной, чем принято считать.

Употреблять товар в магазине до оплаты — формальное нарушение права собственности. Такое разъяснение дал ТАСС доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

По словам юриста, российское законодательство не содержит ни прямого запрета, ни прямого разрешения на подобные действия. Тем не менее правовая логика однозначна: пока товар не оплачен, он остаётся собственностью магазина. 

«Формально человек не может использовать товар по его назначению до его оплаты, так как он ещё не является его собственностью», — подчеркнул Моисеев.

Реальная ответственность наступает в конкретных обстоятельствах. Угроза административного наказания возникает тогда, когда покупатель употребил товар и покинул торговый зал, не заплатив. Такое поведение может быть квалифицировано как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП. Впрочем, как уточнил юрист, для привлечения к ответственности необходимо доказать умысел — то есть намеренное нежелание оплачивать товар. На практике это разграничение нередко становится ключевым при рассмотрении подобных случаев.

Предыдущая статья
Миронов объяснил, почему новые законы о мигрантах ничего не решат
Следующая статья
В Рязани после атаки БПЛА начали оценку ущерба и замену выбитых окон

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Политика

Миронов объяснил, почему новые законы о мигрантах ничего не решат

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов их поддержал, но назвал полумерами — и изложил, чего именно, по его мнению, не хватает.
Новости России

Полицейские из Иванова задержаны за изнасилование подозреваемых

Двое действующих сотрудников ивановской полиции задержаны по подозрению в сексуальном насилии. Оба преступления выявила не прокуратура и не жалобы пострадавших — их раскрыли оперативники собственной безопасности регионального УМВД.
Новости России

Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 

В пятницу, 15 мая, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели...
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.
Политика

Командир батальона «Восток» рассказал об особенностях боёв за Чаривное

Населённый пункт Чаривное в Запорожской области был освобождён 15 мая. Командир батальона группировки «Восток» с позывным «Склеп» описал РИА Новости, с чем именно пришлось столкнуться при штурме: разветвлённая сеть подземных туннелей с бетонными укреплениями превратила район в один из наиболее подготовленных оборонительных узлов на этом направлении.
Политика

Путин посетит Китай 19–20 мая и встретится с Си Цзиньпином

Визит пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Политика

Мирошник назвал виновников ночной атаки на Рязань

Ночью украинские беспилотники атаковали Рязань: повреждены жилые дома, четыре человека погибли, семеро госпитализированы — среди них дети. Посол МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее террористическим актом и возложил ответственность не только на Киев, но и на его западных покровителей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье