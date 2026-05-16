Сергей Миронов, фото: vk.com/mironov_sergey
Политика

Миронов объяснил, почему новые законы о мигрантах ничего не решат

Алексей Самохин
Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов их поддержал, но назвал полумерами — и изложил, чего именно, по его мнению, не хватает.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, ограничивающие права иностранцев, нарушивших российские законы. Согласно документам, мигранты, совершившие преступления любой тяжести, лишаются права на получение гражданства и вида на жительство. Иностранцам, допустившим административные правонарушения, предстоит покинуть страну.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что партия поддержала инициативы, частично повторяющие предложения СР прошлых лет. 

Однако, по его словам, этого недостаточно. Парламентарий настаивает на введении моратория на предоставление гражданства выходцам из Таджикистана. По данным Миронова, в прошлом году российские паспорта получили свыше 78 тысяч жителей этой республики — почти вдвое больше, чем годом ранее. Политик усомнился в обоснованности подобных темпов натурализации и назвал происходящее «конвейером», выгодным лишь коррумпированным чиновникам. Отдельно он указал на то, что таджикские граждане при этом сохраняют своё прежнее гражданство.

Принятие новых законов, по мнению Миронова, делает особенно актуальными два других предложения его фракции. Первое — депортационный депозит: иностранец вносит залог при пересечении границы, и в случае нарушений высылается именно за его счёт. Если же претензий к гостю нет — средства возвращают. Второе предложение касается семей нарушителей: если мигранта выдворяют из страны, его родственникам, по мнению политика, также незачем оставаться в России.

