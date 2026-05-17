Тимур Иванов, фото: t.me/moscowcourts
Новости России

SHOT: Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Условия содержания бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО заметно изменились. По данным SHOT, ему разрешили шесть телефонных звонков и два длительных свидания с родственниками в месяц. 

Со здоровьем у Иванова всё в порядке. Недавно переболел простудой с температурой, но быстро восстановился. Держит режим дня, следит за питанием, поддерживает физическую форму. Жалоб на самочувствие нет.

Свободное время бывший чиновник посвящает истории. Сейчас он читает труд Митрополита Тихона о причинах крушения Российской империи, где речь идёт о разрыве между элитами и народом, кризисе власти и влиянии революционных идей. Выбор чтения примечательный.

Иванов осуждён на 13 лет колонии и оштрафован на 100 миллионов рублей за растрату при закупке паромов для Керченской переправы. Часть имущества изъята в пользу государства, сам он признан банкротом.

Несколько раз просился на СВО. Говорил, что готов служить рядовым штурмовиком на самых опасных участках фронта, чтобы искупить вину. Каждый раз получал отказ.

Предыдущая статья
В Рязани 23-летняя девушка выпала из окна 24-го этажа

Популярные материалы

Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Касимовском округе

В Касимовском округе 16 мая, около 00:05, на 135-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Темы

Новости России

Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

За одну ночь силы ПВО сбили 81 беспилотник — это крупнейшая атака на Москву более чем за год. Всего за сутки уничтожено свыше 120 дронов. Подробности сообщил мэр города Сергей Собянин.
Новости России

В поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам

За сутки специалисты обследовали 11 километров подъездов к туристическим тропам, а также 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Следов пропавших людей найти не удалось.
Новости мира

Певица Дара выиграла «Евровидение-2026», интрига держалась до самого последнего момента

Болгарская певица Дара стала победительницей юбилейного, 70-го «Евровидения», набрав 516 баллов и обойдя Израиль, который лидировал после зрительского голосования. 
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Общество

Юрист Моисеев объяснил, можно ли есть товары в магазине до оплаты

Многие покупатели привычно открывают упаковку печенья или бутылку воды прямо в торговом зале, рассчитывая расплатиться на выходе. Но с точки зрения закона такая практика оказывается куда более рискованной, чем принято считать.
Политика

Миронов объяснил, почему новые законы о мигрантах ничего не решат

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов их поддержал, но назвал полумерами — и изложил, чего именно, по его мнению, не хватает.
Новости России

Полицейские из Иванова задержаны за изнасилование подозреваемых

Двое действующих сотрудников ивановской полиции задержаны по подозрению в сексуальном насилии. Оба преступления выявила не прокуратура и не жалобы пострадавших — их раскрыли оперативники собственной безопасности регионального УМВД.
Новости России

Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 

В пятницу, 15 мая, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье