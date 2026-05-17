SHOT: Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Условия содержания бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО заметно изменились. По данным SHOT, ему разрешили шесть телефонных звонков и два длительных свидания с родственниками в месяц.

Со здоровьем у Иванова всё в порядке. Недавно переболел простудой с температурой, но быстро восстановился. Держит режим дня, следит за питанием, поддерживает физическую форму. Жалоб на самочувствие нет.

Свободное время бывший чиновник посвящает истории. Сейчас он читает труд Митрополита Тихона о причинах крушения Российской империи, где речь идёт о разрыве между элитами и народом, кризисе власти и влиянии революционных идей. Выбор чтения примечательный.

Иванов осуждён на 13 лет колонии и оштрафован на 100 миллионов рублей за растрату при закупке паромов для Керченской переправы. Часть имущества изъята в пользу государства, сам он признан банкротом.

Несколько раз просился на СВО. Говорил, что готов служить рядовым штурмовиком на самых опасных участках фронта, чтобы искупить вину. Каждый раз получал отказ.