Хедлайнер Фестиваля ГТО в Рязани – Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым

Финал фестиваля ГТО пройдёт в Рязани 22 и 23 мая. Центральной площадкой станет Лыбедский бульвар, где участников и зрителей ждёт насыщенная программа. Об этом сообщил Центр развития креативных индустрий.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» собирает сотни любителей здорового образа жизни ежегодно. Люди приходят сюда, чтобы проверить себя: на силу, выносливость, волю. В этом году финальные дни обещают особенно насыщенную программу — и спортивную, и развлекательную.

Хедлайнером фестиваля выступит группа Therr Maitz. Её лидер Антон Беляев хорошо известен за пределами сцены: композитор, продюсер, наставник телешоу «Голос» и основатель проекта LAB, в рамках которого известные артисты исполняют хиты в неожиданных аранжировках с оркестром и хором. Саундтреки Беляева к фильму «Лёд» и другим кинопроектам давно стали частью массовой культуры.

В 20:00 Therr Maitz поднимутся на главную сцену у цирка, чтобы подарить зрителям заряд эмоций после активного дня.

