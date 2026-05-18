Сладков рассказал, как не допустить новых смертельных атак на Подмосковье

Россия должна создать мощную систему ПВО в зоне проведения спецоперации, чтобы украинские ракеты и дроны не могли проникать вглубь страны, заявил военкор Александр Сладков на платформе «Макс».
Так он прокомментировал недавний удар ВСУ по Московскому региону. Прошлой ночью силы ПВО сбили там около 130 беспилотников. Три человека погибли при атаке на Химки и Мытищи. Налету дронов также подвергся Дедовск: трое мужчин и женщина получили ранения.
«Может быть стоит создать на СВО взрослую систему ПВО? Не из «гаражных» РЭБов и дронов-перехватчиков, а еще импровизированных РЛС (радиолокационные станции. — Прим. ред. ), а сделать все основательно?» — задался вопросом Сладков.
Журналист предложил принять для этого федеральную целевую программу с выделением соответствующего финансирования.
«Страну должна защищать страна, а не «кулибины», хоть они порой дают великолепный продукт», — пояснил свою позицию Сладков.
По его мнению, гаражный ВПК не способен справиться с этой задачей. Новая современная система ПВО позволит защитить как военных, так и предприятия, города и мирное население в тылу.