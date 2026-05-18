Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Сладков рассказал, как не допустить новых смертельных атак на Подмосковье

Никита Рязанцев
Россия должна создать мощную систему ПВО в зоне проведения спецоперации, чтобы украинские ракеты и дроны не могли проникать вглубь страны, заявил военкор Александр Сладков на платформе «Макс».

Так он прокомментировал недавний удар ВСУ по Московскому региону. Прошлой ночью силы ПВО сбили там около 130 беспилотников. Три человека погибли при атаке на Химки и Мытищи. Налету дронов также подвергся Дедовск: трое мужчин и женщина получили ранения.

«Может быть стоит создать на СВО взрослую систему ПВО? Не из «гаражных» РЭБов и дронов-перехватчиков, а еще импровизированных РЛС (радиолокационные станции. — Прим. ред. ), а сделать все основательно?» — задался вопросом Сладков.

Журналист предложил принять для этого федеральную целевую программу с выделением соответствующего финансирования.

«Страну должна защищать страна, а не «кулибины», хоть они порой дают великолепный продукт», — пояснил свою позицию Сладков.

По его мнению, гаражный ВПК не способен справиться с этой задачей. Новая современная система ПВО позволит защитить как военных, так и предприятия, города и мирное население в тылу.

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Новости России

Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье...
Новости России

От Усольцевых могли остаться клочки одежды, заявил алтайский егерь

Самое большое, на что можно рассчитывать во время новой...
Новости России

Мясников назвал два безобидных симптома, от которых нельзя отмахиваться

Телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом...
Новости России

SHOT: один из главных киллеров в России устроился таксистом в Крыму

Киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин по кличке Аль Капоне...
Новости России

За дело об исчезновении Усольцевых взялся «убойный отдел»

Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых находится в первом...
Новости России

В России появился новый вид развода мужчин на деньги на свиданиях

Новый вид развода мужчин на свиданиях связан с посещением...
Новости России

В Екатеринбурге женщина вступилась за мигранта после избиения ее сына

Жительница Екатеринбурга вступилась за 19-летнего уроженца Казахстана Алима Маматова,...
Новости России

С Исинбаевой принудительно взыскивают долги по кредитам в России

Приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с Елены...

