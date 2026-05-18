Сладков рассказал, как не допустить новых смертельных атак на Подмосковье

Россия должна создать мощную систему ПВО в зоне проведения спецоперации, чтобы украинские ракеты и дроны не могли проникать вглубь страны, заявил военкор Александр Сладков на платформе « Макс ».

Так он прокомментировал недавний удар ВСУ по Московскому региону. Прошлой ночью силы ПВО сбили там около 130 беспилотников. Три человека погибли при атаке на Химки и Мытищи. Налету дронов также подвергся Дедовск: трое мужчин и женщина получили ранения.

«Может быть стоит создать на СВО взрослую систему ПВО? Не из «гаражных» РЭБов и дронов-перехватчиков, а еще импровизированных РЛС (радиолокационные станции. — Прим. ред. ), а сделать все основательно?» — задался вопросом Сладков.

Журналист предложил принять для этого федеральную целевую программу с выделением соответствующего финансирования.

«Страну должна защищать страна, а не «кулибины», хоть они порой дают великолепный продукт», — пояснил свою позицию Сладков.

По его мнению, гаражный ВПК не способен справиться с этой задачей. Новая современная система ПВО позволит защитить как военных, так и предприятия, города и мирное население в тылу.