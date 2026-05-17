Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Кнутов об атаке на Москву: ВСУ применили тактику времён ВОВ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ВСУ атаковали Московский регион сразу с нескольких направлений одновременно. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил: это классическая тактика «звёздных налётов», которую ещё в годы Второй мировой применяли немецкие люфтваффе.

Атака на Московский регион была спланирована по принципу «звёздного налёта»: удары наносились сразу с нескольких направлений и практически одновременно. Такую версию в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, эта тактика не нова. Её активно применяли ещё гитлеровские люфтваффе в годы Великой Отечественной войны. Смысл прост: если атаковать с разных сторон в один момент, противовоздушной обороне становится несравнимо труднее координировать перехват и управлять командованием зенитных систем. Нагрузка на операторов и командиров резко возрастает, а окна для прорыва расширяются.

Именно по такой схеме, считает Кнутов, и был организован последний налёт на Подмосковье. Тем не менее, по оценке эксперта, ПВО с задачей справилось. Несмотря на массированность и очевидную сложность атаки, системы противовоздушной обороны, по его мнению, отработали эффективно.

Предыдущая статья
РИА Новости: политтехнологи советуют Зеленскому срочно расстаться с женой
Следующая статья
Массовое отключение электроэнергии ждёт рязанцев 18 мая

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Погода

В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.

Темы

Политика

Россия ответит Киеву за 556 сбитых дронов, эксперт назвал сроки и цели ударов

Ночью с 16 на 17 мая российская ПВО сбила 556 беспилотников ВСУ — одна из крупнейших атак за всё время конфликта. В Подмосковье есть погибшие. Военный эксперт объяснил, чем Россия ответит в ближайшие сутки.
Политика

РИА Новости: политтехнологи советуют Зеленскому срочно расстаться с женой

НАБУ и САП заканчивают расследование против Елены Зеленской. Пока антикоррупционщики выбирают, с какого дела начать, её муж уже усилил охрану семьи и ищет выход через публичный развод.
Новости России

Военный эксперт раскрыл секрет модернизации украинских БПЛА, атаковавших Москву

В результате удара беспилотников по Москве пострадали 12 человек. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, откуда летят дроны и почему их становится всё сложнее сбивать.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Новости России

Обломки беспилотников повредили дома и машины в Лобне

В Лобне после ночной атаки беспилотников повреждены жилые дома и около 20 автомобилей. Пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь, а для жителей открыли пункт временного размещения.
Новости России

Московские аэропорты работают в особом режиме, 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы

Минувшей ночью 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы из-за ограничений воздушного пространства над Москвой. Об этом сообщает Минтранс РФ. 
Новости России

SHOT: Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Осуждённому на 13 лет экс-замминистру обороны Тимуру Иванову смягчили режим в СИЗО: теперь он может звонить семье и видеться с близкими. Чем живёт чиновник за решёткой и почему ему снова отказали в отправке на фронт?
Новости России

Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

За одну ночь силы ПВО сбили 81 беспилотник — это крупнейшая атака на Москву более чем за год. Всего за сутки уничтожено свыше 120 дронов. Подробности сообщил мэр города Сергей Собянин.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье