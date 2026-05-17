ВСУ атаковали Московский регион сразу с нескольких направлений одновременно. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил: это классическая тактика «звёздных налётов», которую ещё в годы Второй мировой применяли немецкие люфтваффе.

Атака на Московский регион была спланирована по принципу «звёздного налёта»: удары наносились сразу с нескольких направлений и практически одновременно. Такую версию в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, эта тактика не нова. Её активно применяли ещё гитлеровские люфтваффе в годы Великой Отечественной войны. Смысл прост: если атаковать с разных сторон в один момент, противовоздушной обороне становится несравнимо труднее координировать перехват и управлять командованием зенитных систем. Нагрузка на операторов и командиров резко возрастает, а окна для прорыва расширяются.

Именно по такой схеме, считает Кнутов, и был организован последний налёт на Подмосковье. Тем не менее, по оценке эксперта, ПВО с задачей справилось. Несмотря на массированность и очевидную сложность атаки, системы противовоздушной обороны, по его мнению, отработали эффективно.