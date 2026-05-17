Поликлиника в Лобне, фото из канала Анны Кротовой
Новости России

Обломки беспилотников повредили дома и машины в Лобне

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Лобне после ночной атаки беспилотников повреждены жилые дома и около 20 автомобилей. Пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь, а для жителей открыли пункт временного размещения.

Минувшей ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Последствия зафиксировали в Лобне, сообщила глава города Анна Кротова.

По предварительным данным, повреждения получили около пяти многоквартирных домов. В квартирах и на балконах выбиты окна. Ударной волной также повредило примерно 20 автомобилей. Пострадала одна женщина. Медики диагностировали у нее осколочные ранения. Врачи оказали необходимую помощь.

Читайте также: Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

Больше всего последствий оказалось в микрорайоне Красная Поляна. Повреждения зафиксировали, в частности, в доме 7к3 на улице Спортивной. На место выехал первый заместитель главы города Владимир Зиновьев. Он общается с жителями и оценивает ситуацию.

Сотрудники администрации направились и по другим адресам, где обнаружили последствия падения обломков.

Читайте также: Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

Фото: max.ru/vorobiev

Для жителей, которые не чувствуют себя в безопасности, организовали пункт временного размещения на базе школы №6.

За медицинской помощью жители могут обратиться в Центральную поликлинику и Краснополянскую поликлинику.

«Посетила поликлинику на Красной Поляне, — написала Кротова. — На её территорию упали обломки сбитого беспилотника. Никто не пострадал. Само здание, включая окна, осталось целым. 

Сегодня для жителей в поликлинике организован дополнительный приём. Врач принимает в кабинете неотложной помощи до 20:00. Ул. Краснополянская, 34». 

Краснополянское кладбище временно закрыли для посещения. Там нашли обломки беспилотника. Сейчас на месте работают оперативные службы.

В администрации напомнили, что в разных микрорайонах города оборудованы укрытия. В основном речь идет о подвалах жилых домов. На входах размещены информационные таблички. В экстренной ситуации ответственные сотрудники должны открыть доступ в течение десяти минут.

Жителей также попросили не приближаться к обломкам беспилотников и не трогать их. При обнаружении фрагментов необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112, сообщив место находки диспетчеру.

Предыдущая статья
Московские аэропорты работают в особом режиме, 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы
Следующая статья
Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Погода

В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.

Темы

Новости России

Военный эксперт раскрыл секрет модернизации украинских БПЛА, атаковавших Москву

В результате удара беспилотников по Москве пострадали 12 человек. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, откуда летят дроны и почему их становится всё сложнее сбивать.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Новости России

Московские аэропорты работают в особом режиме, 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы

Минувшей ночью 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы из-за ограничений воздушного пространства над Москвой. Об этом сообщает Минтранс РФ. 
Новости России

SHOT: Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Осуждённому на 13 лет экс-замминистру обороны Тимуру Иванову смягчили режим в СИЗО: теперь он может звонить семье и видеться с близкими. Чем живёт чиновник за решёткой и почему ему снова отказали в отправке на фронт?
Новости России

Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

За одну ночь силы ПВО сбили 81 беспилотник — это крупнейшая атака на Москву более чем за год. Всего за сутки уничтожено свыше 120 дронов. Подробности сообщил мэр города Сергей Собянин.
Новости России

В поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам

За сутки специалисты обследовали 11 километров подъездов к туристическим тропам, а также 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Следов пропавших людей найти не удалось.
Новости мира

Певица Дара выиграла «Евровидение-2026», интрига держалась до самого последнего момента

Болгарская певица Дара стала победительницей юбилейного, 70-го «Евровидения», набрав 516 баллов и обойдя Израиль, который лидировал после зрительского голосования. 
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье