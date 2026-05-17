В Лобне после ночной атаки беспилотников повреждены жилые дома и около 20 автомобилей. Пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь, а для жителей открыли пункт временного размещения.

Минувшей ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Последствия зафиксировали в Лобне, сообщила глава города Анна Кротова.

По предварительным данным, повреждения получили около пяти многоквартирных домов. В квартирах и на балконах выбиты окна. Ударной волной также повредило примерно 20 автомобилей. Пострадала одна женщина. Медики диагностировали у нее осколочные ранения. Врачи оказали необходимую помощь.

Больше всего последствий оказалось в микрорайоне Красная Поляна. Повреждения зафиксировали, в частности, в доме 7к3 на улице Спортивной. На место выехал первый заместитель главы города Владимир Зиновьев. Он общается с жителями и оценивает ситуацию.

Сотрудники администрации направились и по другим адресам, где обнаружили последствия падения обломков.

Для жителей, которые не чувствуют себя в безопасности, организовали пункт временного размещения на базе школы №6.

За медицинской помощью жители могут обратиться в Центральную поликлинику и Краснополянскую поликлинику.

«Посетила поликлинику на Красной Поляне, — написала Кротова. — На её территорию упали обломки сбитого беспилотника. Никто не пострадал. Само здание, включая окна, осталось целым.

Сегодня для жителей в поликлинике организован дополнительный приём. Врач принимает в кабинете неотложной помощи до 20:00. Ул. Краснополянская, 34».

Краснополянское кладбище временно закрыли для посещения. Там нашли обломки беспилотника. Сейчас на месте работают оперативные службы.

В администрации напомнили, что в разных микрорайонах города оборудованы укрытия. В основном речь идет о подвалах жилых домов. На входах размещены информационные таблички. В экстренной ситуации ответственные сотрудники должны открыть доступ в течение десяти минут.

Жителей также попросили не приближаться к обломкам беспилотников и не трогать их. При обнаружении фрагментов необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112, сообщив место находки диспетчеру.